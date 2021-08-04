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    • 04.08.2021 23:31
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    Başkan Erdoğan'dan 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' diyen CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın öylesin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin orman yangınları üzerinden yürüttüğü kirli algı oyunları ve kara propagandaya sert tepki gösterdi. Yangın bölgelerinde helikopter görmediğini iddia ederek "yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim" diyen CHP'li Engin Altay'a cevap veren Erdoğan, "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan CHP’li Altay’a cevap

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


    Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefet ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." ifadelerini kullandı.



    "HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN ÖYLESİN ZATEN"
    Başkan Erdoğan canlı yayında CHP'li Engin Altay'ın "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim" sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan Altay'a "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" dedi.

    "BÖLGEDE 20 UÇAK VAR"
    Erdoğan, "Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." açıklamasında bulundu.
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    Başkan Erdoğan’dan CHP’li Altay’a cevap
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' diyen CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın öylesin