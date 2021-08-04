Başkan Erdoğan'dan 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' diyen CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın öylesin





"HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN ÖYLESİN ZATEN"

Başkan Erdoğan canlı yayında CHP'li Engin Altay'ın "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim" sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan Altay'a "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" dedi.