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    Son dakika: Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Erdoğan, "Muhalefet ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

    Başkan Erdoğan son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtllıyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    ORMAN YANGINLARI
    Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin ardından hemen Rize'ye gittik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Günü birlikte olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu.

    Gerek esnaf gerek oradaki selin oradaki istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Valilerimize zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdik. Hem ayni hem nakdi yönde hızlı hareket etmek için. Valilerimizden gerek Artvin gerek Rize'de hızlı hareket etmelerini istedik.

        Ödemelerin hemen başlanması talimatını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip, Arhavi'de buradaki konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.

        "187 YANGINDAN 15'İ DEVAM EDİYOR"
        Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında.

        TERMİK SANTRAL TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA
        Bölgedeki Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz.

        MUHALEFET YALAN TERÖRÜ ESTİRİYOR
        Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var.

        BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN SORUMLULUĞU VAR
        Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

        DÜNYA YANGIN TEHDİDİ ALTINDA
        2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var.

        Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.

        Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi.

        AFETZEDELERE NASIL DESTEK OLUNACAK?
        Öncelikle az önce Elazığ'ı gördünüz. Onun öncesinde Van var. Birçok depremle karşı karşıya kaldık. Bütün yıkılan yerleri sıfırladık. TOKİ ile yepyeni konutlar yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Son 19 yılda afetlerle mücadelede profesyonel yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar.

        Bu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok.

        Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der.

        Detaylar gelecek...
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor