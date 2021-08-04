Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yanan alanlar imara açılacak' iftirasına net cevap







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET CEVAP

Yalan ve iftira siyasetini kendine görev edinen Kılıçdaroğlu'nun kirli 'imar' yalanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir cevap geldi.



Konuya ilişkin A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim" ifadelerini kullandı.



"BAY KEMAL, SENİN YIKILAN YERLERDEN HABERİN YOK MU?"

Erdoğan, "Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu? dedi.