Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yanan alanlar imara açılacak' iftirasına net cevap

Türkiye, günlerdir süren orman yangınlarıyla çetin bir mücadele veriyor. Hummalı çalışmalar sonucu 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında çıkan 183 orman yangınından 167'si kontrol altına alındı.
Alevlerin yükseldiği 16 bölgede çalışmalar sürüyor.
Ekipler afet bölgelerinde bir bir yangınları söndürürken muhalefet de çalışmalara destek olacağına köstek oluyor. Kara propaganda ve algı operasyonlarıyla çeşitli kirli oyunlar sergileyen CHP, bölgedeki felaket üzerinden siyasi rant peşine düştü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "YANAN ALANLAR İMARA AÇILACAK" İFTİRASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yasalaşan Turizmi Tevşik Kanunu'na atıf yaparak, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" şeklinde skandal sözler sarf etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET CEVAP
Yalan ve iftira siyasetini kendine görev edinen Kılıçdaroğlu'nun kirli 'imar' yalanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir cevap geldi.
Konuya ilişkin A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim" ifadelerini kullandı.
"BAY KEMAL, SENİN YIKILAN YERLERDEN HABERİN YOK MU?"
Erdoğan, "Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu? dedi.