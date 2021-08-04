Antalya, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla... Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor

Türkiye 9 gündür çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor.
Son dakika gelişmesine göre 197 yangından 180'i kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını söndürüldü.
İşte yangın bölgelerinden sıcak gelişmeler...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.
"YANAN YERLER TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"28 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.
"AKDENİZ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ KURULACAK"
Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği adı altında bir birliğin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu Akdeniz İklim Kuşağı'ndaki ülkelerle de paylaşacağız.
Mücadelede ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamaları dikkate alsınlar."
"MUĞLA'YA 20 MİLYON TL'LİK YARDIM GÖNDERİLDİ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"Bir taraftan yangınla mücadele aynı disiplinle devam ediyor, bir yandan da vatandaşlarımızın yangındaki zararlarını karşılıyoruz. Muğla'da 11 bin 844 hanedeki vatandaşlarınmız tahliye edildi. Muğla'ya 20 milyon TL'lik bir yardım gönderilmiştir. Yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçlar karşılanmakta. Muğla'da 552 kiş iyangından etkilendi, 22 kişinin tedavisi sürüyor.
Termik santralde radyoaktid sızıntı tespit edilmedi. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki..."
"YARIN KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Düne göre daha iyi durumdayız. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz.
Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Şu ana kadar bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bin 352 bina, 2 bin 164 ünite ağır hasarlı."
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR
SAAT 18.00 Denizli Honaz'da ikinci yangında kontrol altına alındı
SAAT 15.11: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ni şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek, "En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz." dedi.
SAAT 15.10 Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
SAAT 14.20 - BODRUM YANGINIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Zanlıların arabadan sigara izmariti atmak suretiyle yangına sebep oldukları belirlendi. Üç zanlı, "tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak" suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
SAAT 13.07 Bakan Bekir Pakdemirli: Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. #OrmanınKahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.
SAAT 12.30: Bakan Pakdemirli: Hatay Dörtyol yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
SAAT 12.21 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı.
SAAT 12.15: Bakan Pakdemirli: Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
SAAT 12.03: Bakan Pakdemirli: Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
SAAT 11.45 - AZERBAYCAN'DAN ANFİBİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen anfibi yangın söndürme uçağı, Dalaman Havalimanı'na inişten sonra yangın söndürme çalışmalarına katılacak.
SAAT 11.38 - KARABÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
SAAT 11.15 SANTRALİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ