Antalya, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla... Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor

Türkiye 9 gündür çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor.



Son dakika gelişmesine göre 197 yangından 180'i kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını söndürüldü.

İşte yangın bölgelerinden sıcak gelişmeler...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

"YANAN YERLER TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"28 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.





"AKDENİZ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ KURULACAK"

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği adı altında bir birliğin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu Akdeniz İklim Kuşağı'ndaki ülkelerle de paylaşacağız.



Mücadelede ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamaları dikkate alsınlar."