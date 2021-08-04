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    • 06.08.2021 08:51
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    Antalya, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla... Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor

    Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet, milletle el ele vererek yangınlara müdahale etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Öte yandan yangınlarla ilgili sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bodrum'da çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Baknı Süleyman Soylu afet bölgesinden son durumu aktardı. İşte haberin detayları ve yangınlarla mücadelede dakika dakika tüm gelişmeler...

    Yangınlarda son durum!

    Türkiye 9 gündür çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor.

    Son dakika gelişmesine göre 197 yangından 180'i kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını söndürüldü.

    İşte yangın bölgelerinden sıcak gelişmeler...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

    "YANAN YERLER TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

    Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

    "28 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.

    "AKDENİZ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ KURULACAK"
    Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği adı altında bir birliğin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu Akdeniz İklim Kuşağı'ndaki ülkelerle de paylaşacağız.

    Mücadelede ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamaları dikkate alsınlar."

    "MUĞLA'YA 20 MİLYON TL'LİK YARDIM GÖNDERİLDİ"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

    "Bir taraftan yangınla mücadele aynı disiplinle devam ediyor, bir yandan da vatandaşlarımızın yangındaki zararlarını karşılıyoruz. Muğla'da 11 bin 844 hanedeki vatandaşlarınmız tahliye edildi. Muğla'ya 20 milyon TL'lik bir yardım gönderilmiştir. Yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçlar karşılanmakta. Muğla'da 552 kiş iyangından etkilendi, 22 kişinin tedavisi sürüyor.

    Termik santralde radyoaktid sızıntı tespit edilmedi. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki..."



    "YARIN KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Düne göre daha iyi durumdayız. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.



    Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

    "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz.

    Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Şu ana kadar bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bin 352 bina, 2 bin 164 ünite ağır hasarlı."

    Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

    Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

    İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR

    SAAT 18.00 Denizli Honaz'da ikinci yangında kontrol altına alındı

    SAAT 15.11: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ni şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek, "En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz." dedi.

    SAAT 15.10 Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

    SAAT 14.20 - BODRUM YANGINIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Zanlıların arabadan sigara izmariti atmak suretiyle yangına sebep oldukları belirlendi. Üç zanlı, "tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak" suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

    SAAT 13.07 Bakan Bekir Pakdemirli: Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. #OrmanınKahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.

    SAAT 12.30: Bakan Pakdemirli: Hatay Dörtyol yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    SAAT 12.21 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı.

    SAAT 12.15: Bakan Pakdemirli: Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    SAAT 12.03: Bakan Pakdemirli: Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    SAAT 11.45 - AZERBAYCAN'DAN ANFİBİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen anfibi yangın söndürme uçağı, Dalaman Havalimanı'na inişten sonra yangın söndürme çalışmalarına katılacak.

    SAAT 11.38 - KARABÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    SAAT 11.15 SANTRALİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

        Kemerköy Termik Santrali'nin için alevlerin söndürülmesinin ardından görüntülendi.

        İşte o görüntüler

        SAAT 10.40 - MANAVGAT'TA 15 FARKLI NOKTADA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada yangını söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

        SAAT 10.01 - MARMARİS'TE ALEVLER 4 MAHALLEDE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.

        Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam 1967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.

        SAAT 9.20 - MSB AÇIKLADI: TAHLİYE SORUNSUZ TAMAMLANDI
        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ören bölgesindeki tahliye çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlandığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." denildi.

        SAAT 08.20 - GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR
        Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

        SAAT 08.03 - BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

        Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

        Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

        Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

        Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

        SAAT 07.30 - ALEVLER ETKİSİNİ YİTİRDİ
        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi. Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

            SAAT 05.30 - PATLAMA SESLERİ GELİYOR
            Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

            SAAT 03.48 - KARACASU'DA DA MÜCADELE
            Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

            SAAT 03.02 - MENTEŞE'DE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
            Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

            SAAT 02.45 - SANTRALE YAKIN MAHALLEDE TAHLİYE İŞLEMLERİ
            Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor. Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor.

            SAAT 02.21 - İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklama paylaştı. Yangının seyri hakkında bilgi veren Altun, "Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

            SAAT 01.00 - YENİKÖY SANTRALİ'Nİ DE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI
            Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.

            SAAT 00.30 - GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE
            Milas'ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

            PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ
            Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

            SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ
            Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

            KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI
            Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.



                RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTMASINA RAĞMEN ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ
                Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi. Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

                ALEVLER ETKİSİNİ YİTİRDİ
                Gece boyu süren yangınlar günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini yitirdi.



                MSB'DEN AÇIKLAMA
                Milli Savunma Bakanlığı, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.


                10 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
                Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı.



                Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bin 500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina'ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.

                İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR
                İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

                Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

                Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milas'ta devam eden orman yangınında, dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının engellendiğini, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrolün sağlandığını belirtti.

                Saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması sebebiyle tekrar başlayan yangının yine havadan ve karadan müdahalelerle engellendiğini aktaran Altun, hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangının, santralin bazı bölgelerine sıçradığını bildirdi.

                Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

                BAŞKAN ERDOĞAN KONUYU HASSASİYETLE TAKİP ETTİ
                Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Altun, ilgili bakanların da tesisin yöneticileri ile yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vererek tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrıldıklarını bildirdi.

                İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

                "Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

                YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE 7 KİLOMETRE MESAFEDE
                Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.

                GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE
                Öte yandan, Milas'ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.
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                Her vatandaş için 3 fidan!
                Haberler Güncel Antalya, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla... Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor
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