Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2021 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 22:36
    ABONE OL

    ABD 31 gündür yangınları kontrol altına alamazken muhalefet algı peşinde!

    Türkiye başta Ege ve Akdeniz olmak üzere birçok bölgede eşzamanlı olarak çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlar ve kurumlarımız olay yerinde gelişmeleri takip ediyor. Ülkemizin gerek karadan gerekse havadan sürdürdüğü etkili söndürme çalışmaları sonucunda çıkan yangınların 183'ünden 167'si hızlıca kontrol altına alındı. Türkiye'nin yanısıra dünya da orman yangınları ile küresel bir mücadele veriyor. ABD'de çıkan orman yangınları 31 gündür kontrol altına alınamadı. Durum böyleyken muhalefetin Türkiye'deki orman yangınlarını siyasi rant elde etmek amacıyla kara propaganda malzemesi haline getirmesi birçok kesim tarafaından tepkiyle karşılandı.

    Yangınlar küresel bir sorunken muhalefet algı peşinde

    Türkiye başta Ege ve Akdeniz olmak üzere birçok bölgede eşzamanlı olarak çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlar ve kurumlarımız olay yerinde gelişmeleri takip ediyor.

    Ülkemizin gerek karadan gerekse havadan sürdürdüğü etkili söndürme çalışmaları sonucunda çıkan yangınların 183'ünden 167'si hızlıca kontrol altına alındı. Türkiye'nin yanısıra dünya da orman yangınları ile küresel bir mücadele veriyor.

    ABD'de çıkan orman yangınları 31 gündür kontrol altına alınamadı. Durum böyleyken muhalefetin Türkiye'deki orman yangınlarını siyasi rant elde etmek amacıyla kara propaganda malzemesi haline getirmesi birçok kesim tarafaından tepkiyle karşılandı.

    "BU YILIN YANGINI BİZİM TARİHİMİZDE OLMADI"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da A Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada "Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

    Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor." diyerek duruma tepkisini gösterdi.

        16 YANGIN DEVAM EDİYOR
        İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı 'Ormanlarımız için seferberliğimiz 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.' notuyla açıkladı.

        Yangınların 8. gününde meydana gelen 183 orman yangınının 167'si kontrol altına alındı. Yangınlardan 16'sının da devam ettiği öğrenildi.

        SÖNDÜRMEDE KULLANILAN UÇAK VE HELİKOPTERLERİN SAYISI
        Gün gün, rakam rakam ayrıntılı olarak paylaşılan tabloda söndürme çalışmaları için kullanılan uçak, helikopter ve personel sayısı şöyle:

        ▪️9 İHA
        ▪️16 uçak


        ▪️51 helikopter
        ▪️150 iş makinesi
        ▪️850 arazöz
        ▪️5.250 personel

        İşte dünyada eşzamanlı olarak çıkan orman yangınları ve son durum

            ABD 31 GÜNDÜR YANIYOR
            ABD'deki Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezinin 3 Ağustos itibarıyla verdiği bilgilere göre, ülkede 13 eyalette orman yangınları devam ediyor.

            California, Idaho, Oregon, Washington, Montana ve Güney Dakota eyaletlerinde büyük yangınlar çıktı.

            Bunlardan Sugar isimli olanı 31 gündür yanıyor, en büyüğü Dixie 102,790 hektar alanı kaplamış vaziyette sadece %35'i kontrol altında.

            Ülkede aktif orman yangınlarının sayısı 97'e ulaşırken 1,8 milyon dönümden fazla arazi yangınlarda hasar gördü.

                Kanada Yaban Arazileri Bilgi Sistemi verilerine göre, ülke genelinde irili ufaklı 228 orman yangını devam ediyor. Ülkede 2021 içerisinde 4 bin 891 yangın çıktı. Önceki 10 yıllık ortalaması 3 bin 753'tü. Yangınlarda 2 bin 758 hektar arazi yandı. Önceki 10 yılda ortalama 1736 hektar arazi yangınlarda hasar görmüştü.

                İTALYA'DA BİNLERCE HEKTAR ARAZİNİN KÜL OLDU
                İtalya'nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu.

                Yerel basında çıkan haberlerde son birkaç haftada Sicilya Adası ile ülkenin güneyindeki Kalabriya, Puglia, Campania bölgelerinde çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül olduğu belirtildi.

                Ayrıca Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz'da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için İtalya kendi uçaklarına ek olarak AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istedi.

                    EFFIS verilerine göre, ülkede halen Sicilya'da 47, Calabria'da 71, Puglia'da 10, Campania'da 8 aktif yangın bulunuyor.

                    YUNANİSTAN
                    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

                    Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

                    Öte yandan, Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

                    Yunanistan'da 2 Ağustos'ta Ahaia bölgesinde, Rodos Adası'nda ve Türk-Yunan sınırındaki Evros bölgesinde de yangınlar meydana geldi.

                    Başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda 27 Temmuz'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı.

                        ARNAVUTLUK'TA DURUM İSTİKRARSIZLIĞINI KORUYOR
                        Arnavutluk da son günlerde çok sayıda orman yangınıyla mücadele etmek zorunda kalan ülkeler arasında yer aldı.

                        Cumhurbaşkanı Ilir Meta, durumun istikrarsızlığını koruduğunu ve yardım için Avrupa Sivil Koruma İnisiyatifine başvuracaklarını açıkladı.

                        Özellikle Adriyatik Denizi kıyısındaki Karaburun Yarımadası'ndaki yangınların kontrolü güç hale gelmiş durumda.

                        Arnavut itfaiyecilerin sarp yarımadanın büyük bölümüne yayılan yangınlara müdahale edecek araç ve ekipmana sahip olmadığı, rüzgarların yangının yayılmasını hızlandırdığı bildirildi.

                        İSPANYA'DA SON 2 YILIM EN BÜYÜK ORMAN YANGINI
                        İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde 26 Temmuz'da son iki yılın en büyük orman yangını yaşandı.

                        Yerel basındaki haberlere göre, Tarragona bölgesindeki Santa Coloma de Queralt'ta çıkan yangında 1657 hektarlık alan kül olurken, bölgedeki yerleşimlerde bulunan 168 kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

                            FRANSA
                            Fransa'nın güneyindeki Aude'de ilinde 25 Temmuz'da çıkan yangınında 850 hektar arazi kül oldu, yangın nedeniyle Toulouse ve Narbonne arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

                            Yangın Fransa, İspanya ve Portekiz'e elektrik ileten hatlarda hasara sebep oldu.

                            PORTEKİZ

                            Portekiz'in güneybatısındaki Monchique şehrinde 17 Temmuz'da meydana gelen orman yangını 2 bin hektardan fazla arazinin yok olmasına yol açtı.

                            ROMANYA
                            AB üyesi ülkelerden Romanya'nın başkenti Bükreş'in de bulunduğu güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da EFFIS haritasında hala kırmızı noktalarla gösteriliyor.

                            Romanya'nın komşuları Moldova ve Ukrayna'da da orman yangınları sürüyor.

                            AVRUPA'DA ORTALAMANIN ÜZERİNDE KAYIP VAR
                            EFFIS verilerine göre, İtalya'nın yanı sıra Fransa ve Romanya'da da yanan alan bakımından şimdiden 2008-2020 ortalaması geçilmiş durumda.

                            İtalya'da bu sene 53 bin 797 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalaması 40 bin 781 olarak kaydedildi. Fransa'da 22 bin 807 hektar yanarken, önceki yılların ortalaması 9 bin 283'tü. Romanya'da da aynı şekilde bu sene 18 bin 620 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalamasının verisinin 16 bin 82 hektar olduğu belirtiliyor.

                            Aynı sitede, AB üyesi olmayan ülkeler arasında Bosna Hersek'in de 25 bin 583 hektar alanı yangında kaybettiği, bunun 30 bin 199 olan 2008-2020 ortalamasına oldukça yakın olduğu gösteriliyor.

                            Tunus'ta 17 bin 599 hektar arazi bu sene içinde yanarken bunun, 6 bin 257 hektar olan 12 yıllık ortalamayı çoktan geçtiği kaydediliyor.

                            RUSYA
                            Rusya'nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

                            Bölgedeki yangınlar dün tekrar yayılmaya başlarken, yüzey alanı 1 milyon hektarı geçti. Rusya Savunma Bakanlığı bölgeye ilave birlik ve teçhizat sevk etti.

                            Bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü bölgede yetkililer acil durum ilan etti.

                            ÇİN VE HİNDİSTAN
                            Hindistan'da ve Çin'in tropikal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerinde yaz aylarında muson yağışlarının etkisi hissedildiğinden orman yangınları daha az görülüyor. Ancak bu bölgelerde de artan ormansızlaşma yağışlarla ortaya çıkan sellerin yıkıcı etkisini arttırıyor.

                            Her iki ülkede de geçen hafta meydana gelen sellerde onlarca kişi hayatını kaybetti.

                            AVUSTRALYA
                            2019 ve 2020'de yaz aylarındaki orman yangınlarında 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçirdi.

                            Güney Yarım Küre'de yaz aylarına denk gelen aralık, ocak ve şubat aylarında acil durum çağrıları yarı yarıya azalırken, önceki yıla kıyasla daha az sayıda arazi yangınlarda tahrip oldu.

                            Yangınlardan en fazla etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde geçen yıl 5,5 milyon hektar arazi yanarken, bu yıl 31 bin hektar arazi zarar gördü.
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Gelecek Partili Yıldırım, iyileşti dansöz oynattı
                            Haberler Güncel ABD 31 gündür yangınları kontrol altına alamazken muhalefet algı peşinde!