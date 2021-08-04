İşte CHP tayfasının çirkin tutumu: Yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştüler

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medya manipülasyonları bir yana, siyasi üstü bir meselede muhalefetin aldığı tutum dikkat çekiyor. Yangınları ve yanan canları adeta fırsat bilen muhalefet, siyasi prim uğruna yalanları ardı ardına sıraladı.

Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?

Gündoğmuş'ta şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum, yanıyor insanlar.

Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanlar üzerine su sıkan TOMA 'lar niçin orada çalışmıyor?