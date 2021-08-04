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    • 04.08.2021 12:11
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    İşte CHP tayfasının çirkin tutumu: Yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştüler

    Türkiye’nin yangınlarla mücadelesinde muhalefet partilerinin aldığı tavır tartışma konusu oldu. Bazı siyasetçiler sosyal medya manipülasyonlarının peşinden sürüklendi. Peki ama gerçekler ne? İşte muhalefetin yangın üzerinden yapmaya çalıştığı siyasi prim oyunu ve gerçekler...

    İşte CHP tayfasının çirkin tutumu

    Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medya manipülasyonları bir yana, siyasi üstü bir meselede muhalefetin aldığı tutum dikkat çekiyor. Yangınları ve yanan canları adeta fırsat bilen muhalefet, siyasi prim uğruna yalanları ardı ardına sıraladı.


    İŞTE YALANLAR SERİSİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:     Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?



    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Gündoğmuş'ta şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum, yanıyor insanlar.


    Emre Kınay: Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanlar üzerine su sıkan TOMA'lar niçin orada çalışmıyor?

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    İşte CHP tayfasının çirkin tutumu
    Haberler Güncel İşte CHP tayfasının çirkin tutumu: Yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştüler