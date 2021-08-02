Yangını bile fırsata çevirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tek tek çürütüldü

Türkiye genelinde son 1 haftadır başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.
Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan 125 yangının 117'sinin tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirdi.
BİR YANDAN DA YALAN YANGINIYLA MÜCADELE!
Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye'nin yetersiz olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nunb başını çektiği algı lobisi, yangını bile siyasi rant peşine çevirme peşine düşerek türlü algı operasyonlarına soyundu.
KILIÇDAROĞLU'NA MADDE MADDE CEVAP
Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı sosyal medyadaki troller ve bot hesaplar gibi bir yol izleyerek farklı farklı ve asılsız iddialarda bulundu.