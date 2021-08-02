Yangını bile fırsata çevirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tek tek çürütüldü

Türkiye genelinde son 1 haftadır başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan 125 yangının 117'sinin tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirdi.