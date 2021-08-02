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    • 02.08.2021 10:49
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    Yangını bile fırsata çevirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tek tek çürütüldü

    Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği yalan ve algı lobisine yanıt verdi. Yangını bile fırsat bilip siyasi rant peşine düşen zihniyetin iddiaları madde madde çürütüldü.

    Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tek tek çürütüldü

    Türkiye genelinde son 1 haftadır başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

    Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan 125 yangının 117'sinin tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirdi.

    BİR YANDAN DA YALAN YANGINIYLA MÜCADELE!
    Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye'nin yetersiz olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nunb başını çektiği algı lobisi, yangını bile siyasi rant peşine çevirme peşine düşerek türlü algı operasyonlarına soyundu.

    KILIÇDAROĞLU'NA MADDE MADDE CEVAP
    Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı sosyal medyadaki troller ve bot hesaplar gibi bir yol izleyerek farklı farklı ve asılsız iddialarda bulundu.
        Mandacılar iş başında
        Haberler Güncel Yangını bile fırsata çevirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tek tek çürütüldü