Ankara yangın son dakika! Ankara’da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı?

Ankara yangın son dakika gelişmesi! Ankara'da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı? Ankara'da meydana gelen yangınla ilgili Valilikten açıklama geldi. Gökyüzünü saran yoğun siyah dumanların ardından vatandaşlara Ankara yangın nerede çıktı sorusuna yanıt aramaya başladı.