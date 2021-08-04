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    • 04.08.2021 11:55
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    Ankara yangın son dakika! Ankara’da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı?

    Ankara’da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı? Ankara yangın son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Başkent’te bir binadan dumanların yükselmesinin ardından Ankara yangın gelişmesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ankara Valiliği’nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Ankara yangın son dakika! Ankara’da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı?

    Ankara yangın son dakika gelişmesi! Ankara'da yangın mı çıktı? Ankara yangın nerede çıktı? Ankara'da meydana gelen yangınla ilgili Valilikten açıklama geldi. Gökyüzünü saran yoğun siyah dumanların ardından vatandaşlara Ankara yangın nerede çıktı sorusuna yanıt aramaya başladı.

    ANKARA YANGIN MI ÇIKTI?

    Yangının Anıtkabir'e yakın bir inşaat şantiyesinde çıktığı belirtiliyor. Siyah dumanların yükselmesi dikkat çekiyor. Yangına müdahale sürüyor.

    Ankara Valilsi Vasip Şahin'den gelen açıklamada "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.
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