Ateş sadece düştüğü yeri değil yürekleri de yaktı! 81 il afet bölgeleri için tek yürek oldu



Fotoğrafta: Arazözün hortumunu sırtına alarak taşıyan 19 yaşındaki Merve



YEŞİL VATAN İÇİN CANINI DİŞİNE TAKTI

Bunun en somut örneklerinden biri 'Yeşil Vatan' için canını dişine takarak mücadele eden 19 yaşındaki Merve Koçyiğit idi...



Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Genç kızın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle destek olarak sergilediği örnek mücadelesi büyük takdirle karşılandı.