Ateş sadece düştüğü yeri değil yürekleri de yaktı! 81 il afet bölgeleri için tek yürek oldu

Türkiye'de 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 125 orman yangınından 117'si kontrol altına alındı. 3 ilde 8 bölgede devam eden yangınlara karşı ekiplerin çetin mücadelesi sürüyor.
Fotoğrafta: Yangınlarla mücadele eden ekiplere destek veren vatandaşlar
Yürekleri yakan haberler karşısında halk da kenetlendi... Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar ekiplerle kol kola verip yangınlara karşı mücadele ederek büyük bir fedakarlık sergiledi.
Fotoğrafta: Arazözün hortumunu sırtına alarak taşıyan 19 yaşındaki Merve
YEŞİL VATAN İÇİN CANINI DİŞİNE TAKTI
Bunun en somut örneklerinden biri 'Yeşil Vatan' için canını dişine takarak mücadele eden 19 yaşındaki Merve Koçyiğit idi...
Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Genç kızın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle destek olarak sergilediği örnek mücadelesi büyük takdirle karşılandı.