SON DAKİKA: Türkiye'deki orman yangınlarını PKK'nın 'Ateşin çocukları İnisiyatifi' üstlendi

Güvenlik uzmanları birçok noktada aynı anda çıkan yangınların, 'terör saldırısı' olması üzerinde dururken daha önce birçok orman yangını üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı.
"ÖFKE VE İNTİKAM HAREKETİMİZİ GÖRECEKSİNİZ"
Yapılan açıklamada, "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" denildi.
2019 VE 2020'DE DE BİRÇOK YANGININ SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENMİŞTİ
Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. 1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Terör örgütü PKK bağlantılı grup, 2019,2020 yılında birçok yangının da sorumluluğunu üstlenmişti.