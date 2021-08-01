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    • 01.08.2021 17:10
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    SON DAKİKA: Türkiye'deki orman yangınlarını PKK'nın 'Ateşin çocukları İnisiyatifi' üstlendi

    Son dakika haberleri... Türkiye son günlerde yurdun birçok noktasında çıkan 100'den fazla orman yangınıyla mücadele ederken hain bölücü terör örgütü PKK'dan flaş bir açıklama geldi. Bebek katili PKK, Türkiye'deki orman yangınlarını üstlendi.

    'Ateşin Çocukları' değil o. çocuklarısınız

    Güvenlik uzmanları birçok noktada aynı anda çıkan yangınların, 'terör saldırısı' olması üzerinde dururken daha önce birçok orman yangını üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı.

    "ÖFKE VE İNTİKAM HAREKETİMİZİ GÖRECEKSİNİZ"
    Yapılan açıklamada, "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" denildi.

    2019 VE 2020'DE DE BİRÇOK YANGININ SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENMİŞTİ
    Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. 1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Terör örgütü PKK bağlantılı grup, 2019,2020 yılında birçok yangının da sorumluluğunu üstlenmişti.

        YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRDÜLER, HEDEFLERİNDE TURİSTİK BÖLGELER VAR
        Terör örgütü PKK'nın ormanlara yönelik terör nitelikli saldırıları polis kayıtlarına ilk olarak 1990'da geçti. PKK elebaşları 2019 yılında ise Türkiye'de ormanları ateşe vereceklerini ve bu çocuklara 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' ismini verdiklerini duyurdu.

        1990 yılından beri sistematik olarak ormanları yakan ve Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören PKK'lı teröristler, özellikle turistik bölgeleri hedef aldılar. Sadece 1995'te 950 hektar orman PKK tarafından yakıldı.

        PKK orman sabotajlarını 2000'li yıllarda da sürdürdü. 2006 Ağustos'ta Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana'da art arda yangınlar çıktı. Bu yangınlarda 4 milyon ağaç yok oldu, 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

            SİLAHLARI ÇAKMAK VE KİBRİT!
            2019 yılında ise PKK terör örgütünün yayınlarından Raperina-Gel'de 'Ateşin çocukları inisiyatifinin' kurulduğu açıklandı.



            Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine dayandırılarak verilen bilgide, örgütlü ve eğitimli olmaya gerek olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı 'çakmak' veya 'kibritle' mücadeleye başlandığı ilan ediliyordu.

            İLK EYLEM FETHİYE'DE SONRA DEVAMI GELDİ...
            Bu açıklamanın hemen ardından, 11 Temmuz'da Fethiye'de orman yakıldı. 2019 ve 2020'de Ankara'da bir kargo şirketi, Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposu ile Kozan, Kocaeli, Edirne ve Bağcılar'da çıkan otomobil yangınlarını 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi.

                "CİĞERİNİ SÖKMEK BOYNUMUZUN BORCU"
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam Marmaris Siteler Mahallesi'nde öğretmenevi önünde vatandaşlara yaptığı konuşmada "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" dedi.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'deki orman yangınlarını PKK'nın 'Ateşin çocukları İnisiyatifi' üstlendi