SON DAKİKA: Türkiye'deki orman yangınlarını PKK'nın 'Ateşin çocukları İnisiyatifi' üstlendi

2019 VE 2020'DE DE BİRÇOK YANGININ SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENMİŞTİ

Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. 1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Terör örgütü PKK bağlantılı grup, 2019,2020 yılında birçok yangının da sorumluluğunu üstlenmişti.