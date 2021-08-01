Murat Kekilli yangın üzerinden provokasyona girişen Şirin Payzın'ın 'Yunanistan' paylaşımını hatırlattı: İkiyüzlü yalanlar...

"İKİYÜZLÜ YALANLARDAN BAŞKA ÇÖKEN NE VAR, SÖYLE DE BİLELİM?"

Kekilli, "Atina'daki can da Türkiye'deki patlıcan mı? Üstümüze kabus ve ikiyüzlü yalanlardan başka çöken ne var, söyle de bilelim?" ifadeleriyle Payzın'ı rezil etti.