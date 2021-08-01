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    • 01.08.2021 22:12
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    Murat Kekilli yangın üzerinden provokasyona girişen Şirin Payzın'ın 'Yunanistan' paylaşımını hatırlattı: İkiyüzlü yalanlar...

    Türkiye yangın felaketi ile mücadele ederken belli odaklar provokasyon peşinde koşmaya devam ediyor. CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımda bulundu. Payzın'a Sanatçı Murat Kekilli'den tokat gibi bir yanıt geldi. Payzın'ın 2018 yılında Yunanistan'a çıkan yangında yaptığı paylaşımı hatırlatan Kekilli ikiyüzlü tavrı gözler önüne serdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Payzın rezil oldu

    Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde başlayan yangın felaketi ile mücadele ederken belli odaklar provokasyon peşinde koşmaya devam ediyor.

    CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımda bulundu.

    YANGIN TÜRKİYE'DE OLUNCA BAŞKA YUNANİSTAN'DA OLUNCA BAŞKA
    Payzın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz..." şeklinde algılara oynayan bir paylaşım yaptı.

    Payzın'ın algılara oynayan tweetine Sanatçı Murat Kekilli'den tokat gibi bir yanıt geldi.

    Kekilli 2018 yılında Yunanistan'da çıkan yangın sonrası "Atina'daki yangın sadece Yunanistan'ın üzüntüsü değil hepimizin üzüntüsü. 70 den fazla kişi hayatını kaybetti :(( hala kayıp olanlar var. Çevre felaketi yaşanıyor. Yunanistan'ın acısı acımızdır" paylaşımını yapan Payzın'ın Türkiye ve Yunanistan'a karşı takındığı tavrı gözler önüne serdi.

        "İKİYÜZLÜ YALANLARDAN BAŞKA ÇÖKEN NE VAR, SÖYLE DE BİLELİM?"
        Kekilli, "Atina'daki can da Türkiye'deki patlıcan mı? Üstümüze kabus ve ikiyüzlü yalanlardan başka çöken ne var, söyle de bilelim?" ifadeleriyle Payzın'ı rezil etti.

        PKK YANGINLARI ÜSTLENDİ
        Güvenlik uzmanları birçok noktada aynı anda çıkan yangınların, 'terör saldırısı' olması üzerinde dururken daha önce birçok orman yangını üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı.
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        Payzın rezil oldu
        Haberler Güncel Murat Kekilli yangın üzerinden provokasyona girişen Şirin Payzın'ın 'Yunanistan' paylaşımını hatırlattı: İkiyüzlü yalanlar...