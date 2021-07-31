İşte muhalefetin her yangında provokasyon malzemesi yaptığı THK uçaklarının son durumu!

MALİYETİ DÜŞÜK

Helikopterler hem maliyet hem kapasite hem de kullanılabilirlik açısından THK uçaklarından çok daha efektif... Uçakların saatlik maliyeti 71 bin 500 TL, helikopterlerin ise 26 bin 250 TL.



HELİKOPTER

Kapasite: 20 ton su

Bir saatteki atış sayısı: Sekiz kez

Maliyeti: 26.500 TL



UÇAK

Kapasite: 8 ton su

Bir saatteki atış sayısı: İki kez

Maliyeti: 71.500 TL