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    • 31.07.2021 02:36
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    CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisini fırçaladı: TBMM albümünü alıp oradan bakacaksın

    CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımadığını belirten ve kontrol yapan trafik polisine bağırdı. Kibir abidesi Aydoğan "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." dedi.

    CHP'li vekil polisi fırçaladı

    CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

    CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımadığını belirten ve kontrol yapan trafik polisini fırçaladı.

    Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu tersledi.

    "650 TANE MİLLETVEKİLİNİ TANIYAMAM Kİ"
    Polis memuru CHP'li Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" ifadelerini kullandı.

    "TBMM'NİN FOTOĞRAF ALBÜMÜNÜ ALIP ORADAN BAKACAKSIN"
    Bunun üzerine CHP'li vekil, trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" diyerek oradan uzaklaştı.

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    Haberler Güncel CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisini fırçaladı: TBMM albümünü alıp oradan bakacaksın