SON DAKİKA: Türkiye'de orman yangınları! Ukrayna'dan iki yangın söndürme uçağı 'acil' koduyla havalandı

UKRAYNA BAŞBAKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN VE YARDIM MESAJI

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada hem Türkiye için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hem de yangın söndürme uçaklarının Türkiye'ye doğru havalancağını duyurmuştu. Zelenski'nin mesajı şu şekildeydi "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak"