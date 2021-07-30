SON DAKİKA: Türkiye'de orman yangınları! Ukrayna'dan iki yangın söndürme uçağı 'acil' koduyla havalandı

Tatil bölgesi Antalya Manavgat'taki orman yangınının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Bakan Pakdemirli, 57 yangının kontrol altında olduğunu, aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş olduğunu belirtti. Alevler mücadele kararlılıkla devam ederken komşu ülkelerden de Türkiye'deki yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için yardımlar geliyor.
UKRAYNA BAŞBAKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN VE YARDIM MESAJI
Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada hem Türkiye için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hem de yangın söndürme uçaklarının Türkiye'ye doğru havalancağını duyurmuştu. Zelenski'nin mesajı şu şekildeydi "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak"
UÇAKLAR TÜRKİYE'DEKİ YANGINLAR İÇİN "ACİL" KODUYLA HAVALANDI
Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de imzalanan Mutabakat Zaptı'na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.