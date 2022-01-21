Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 17:01
    ABONE OL

    Türkiye'de peş peşe orman yangınları! Başkan Erdoğan açıkladı: 5 il Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

    Antalya’da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Başkan Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen 5 ilin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangına ilişki son durumu açıkladı. Pakdemirli, 107 orman yangınından 98'inin kontrol altına alındığını söyledi.

    AJANSLAR
    Türkiye’de peş peşe orman yangınları! Başkan Erdoğan açıkladı: 5 il Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

    Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Gece yarısı Hatay ve Fethiye'den de yangın haberleri geldi. Yangınlar kontrol altına alınırken Fethiye'de çıkan yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi.



    1 Ağustos 00.10: 98 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    4 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor. 107 orman yangınının 98'i kontrol altına alındı. Mersin'deki büyük yangını kontrol altına aldık. Silifke'de durum iyiye gidiyor. THK ile bir problemimiz yok ama artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz.

    UŞAK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak'taki yangının kontrol alındığını bildirdi.

    Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uşak yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    5 İL İÇİN KRİTİK KARAR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.



    İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR

    19.10 PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 4 gündür Türkiye'nin doğal bir afet yaşadığını belirterek, "101 yangından 91'ini kontrol altına aldık, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin pek çok bölgesinde aynı anda çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele verdiklerini belirterek, son 4 gündür doğal bir afet yaşandığına dikkati çekti.

    Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha fazla hızla esen rüzgara rağmen orman teşkilatının yangınlarla mücadelesinin canla başla sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Geldiğimiz noktada, 28-31 Temmuz arasında çıkan 101 orman yangınının 91'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şu an özellikle Antalya, Mersin ve Muğla'daki yangınlara yoğunlaşmış durumdayız. İnşallah buradaki yangınları da en kısa sürede kontrol altına alacağız. Tüm ekipmanımız ve orman teşkilatımız ile gece gündüz demeden, 7-24 bunun için çalışıyoruz. İhtiyaca göre ek araçları devreye sokuyor ve bölge ülkelerden gelen destekleri de kullanıyoruz. Aynı zamanda afetten etkilenen vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Tüm yaraları en kısa sürede saracağız."

    "YANGINLARLA MÜCADELEDE DÜNYADAKİ EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
    Pakdemirli, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, Akdeniz ülkelerinin son 10 yılda zarar gören ormanlık alan oranına bakıldığında, Türkiye'nin aynı iklim kuşağındaki diğer ülkelere göre orman yangınlarıyla mücadelede son derece başarılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Son 10 yılda Portekiz'de yıllık ortalama 134 bin hektar, İspanya'da 94 bin hektar, İtalya'da 64 bin hektar, Yunanistan'da 24 bin hektar, Fransa'da 12 bin hektar orman alanı yanarken, ülkemizde yıllık ortalama 7 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Yine 2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken ülkemizde yangın başına düşen alan 6,2 hektar olarak gerçekleşti. Hedefimiz, tek bir ağacın dahi zarar görmemesidir. Ancak bu veriler de gösteriyor ki, orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir."

    Tüm dünyanın orman yangınlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Pakdemirli, küresel ısınmanın da etkilediği iklimsel risklerin dünya ormanları için yangın tehlikesini artırdığını ifade etti.

    Pakdemirli, Türkiye coğrafyasına uygun olarak orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Her ülke orman yangınlarıyla mücadelede kendi coğrafyasına ve orman yerleşkesine uygun yangın söndürme araçları ve teknikleri kullanıyor. Biz de coğrafyamıza göre helikopter sayısını artırarak, nokta atışı müdahaleleri seri hale getirdik. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Cansiparane mücadele veren orman teşkilatımızın yanı sıra gönüllü ekiplerimizin de çabalarıyla yangınlara müdahale ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    "GELECEĞE NEFES OLUYORUZ"
    Ormanların el birliğiyle korunmasının önemine işaret eden Pakdemirli, Türkiye'de pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan fidan kampanyalarına da değindi.

    2019'da vatandaşların, "Geleceğe Nefes" kampanyası ile 1 günde 13 milyonu aşkın fidanı Orman Genel Müdürlüğü kanalı ile toprakla buluşturduğunu hatırlatan Pakdemirli, şu açıklamayı yaptı:

    "Dün de bugün de Türkiye'de ormanlık alanlara fidan dikme yetkisi sadece Orman Genel Müdürlüğündedir. Ülkemizdeki tüm sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşlarının yaptığı fidan bağışlarının dikimi geçmişte de bugün de sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Birkaç gündür bazı vakıf ve derneklerin yaptığı fidan dikim kampanyalarında toplanan bağışların Orman Genel Müdürlüğüne aktarılması sanki bugüne kadar yapılan uygulamadan farklı ve yeni bir durummuş gibi tartışılmakta ve 1 günde Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyon fidanı emanet eden halkımızın kafasında soru işaretleri yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de hangi kanaldan hangi kurum üzerinden fidan bağışlanırsa bağışlansın, bu fidanlar en güvenli eller olan Orman Genel Müdürlüğümüzün vefakar personeli tarafından geleceğe nefes olmaları için kullanılmaktadır."

    16.58 SAMANDAĞ YANGINI KONTROL ALTINDA

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

    Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.



    16.24 Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucunda yangını çıkardığı ileri sürülen üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.





    16:03 ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI; 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ
    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.


        Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.


        15.50 UŞAK'TA YANGIN

        Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

        Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR
        Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Yangını itfaiye ve orman ekipleri tarafından karadan müdahale ediliyor.


        15.20 BODRUM'DAKİ YANGIN VATANDAŞ KAMERASINDA


        "Yangının boyutunu anlayın diye çekiyorum" diyen bir vatandaş Bodrum'daki orman yangınını görüntüledi. Yangın çok büyük alanda etkili olduğunu belirten vatandaşın, "Hisarönü, Bayır, Turgut cayır cayır yanıyor. Dumanlar farklı farklı yerlerden çıkıyor. Yanan yer çok büyük" dediği görüldü.


        14.47 HAVADAN VE KARADAN KONTROL ALTINDA

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

        Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

        Bölgedeki vatandaşlar da ellerindeki kovalarla ve su hortumlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, bazı evlerde hasar oluştuğu gözlendi.

        Oğluna yaptırdığı ev yangında hasar gören Sıdıka Yıldız, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



        14.30 410 KİŞİDEN 400'Ü TABURCU EDİLDİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

        Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."






        14.23         Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.


        13.35 Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

        Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

        Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.





        13:06 Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

        Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

        Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

        12.07 Başkan Erdoğan yangın bölgesine gidiyor. Erdoğan Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak.

        11.59 ANTALYA'DAN ACI HABER

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

        Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        11.46 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü.

        Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmaları da yapılan bahçede, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        11.37 Adana'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

        11.29 Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

            11.12 ALANYA'DA YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

            Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

            Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Güzelbağ Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle artarak devam ettiğini söyledi.

            Tüm kurum ve belediye ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Yücel, 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

            Yücel, "Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım." diye konuştu.

            11.01 Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dolbazlar, Gebece ve Ahmetler mahallelerinde yangın devam ediyor, buralar tahliye edildi. Tahliye edilen yeni mahallelerimiz de var." şeklinde bilgi verdi.

            10.58 Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Hava şartları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak ekipler cansiparane çalışıyor" diye konuştu.


            10.38 5 İL GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

            Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

            Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."


            10.25 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Alanya'ya sıçradı.

            Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

            Alevler, Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

            Alanya'nın Bayır ve Güzelbağ mahalleleri tahliye edildi. Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi'ne de sıçramaması için söndürme çalışması yürütülüyor.

            Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

            Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edilerek, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilmişti.

            10.23 Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyede bulunduğunu duyurdu.

            10.24 HATAY SAMANDAĞ'INDA YANGIN

            Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor.

            Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

            Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangınını söndürme çalışmalarına, mahalle sakinleri de destek veriyor.

            10.14: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

            09.08 İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri uygulama yaptı. Ormanlık alanlara çıkmak isteyen kişilere GBT sorgusu yapan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların girişine izin vermedi. İlçede eş zamanlı tüm bölgelerde uygulama gerçekleştirildi.


            08.32 Bakan Pakdemirli, yangınlardaki son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık.

            10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.


            08.19 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

            Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.


            08.02 Bakan Pakdemirli: Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

            07.18 - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

            07.02 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" dedi.



            07.00 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

            Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

            İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

            Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

            Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

            Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

            Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.



            06.13 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

            Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

                İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

                Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

                Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

                Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.


                04.22: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangına kontrol altına alındı.

                04.15: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale devam ediyor.

                04.09 Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

                Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale ediyor.

                Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

                Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

                İLK AMACIMIZ SÖNDÜRMEK
                "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" d                iyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.

                Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.


                BİZ SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ
                Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz.

                Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

                03.55: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

                    01.52: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

                    01.29: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti. Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

                    00.36: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

                    00.18: Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


                    YANGINLAR DÜN DE DEVAM ETTİ
                    Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. 29 Temmuz'da 00.30 sıralarında Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan yangın da dün devam etti.

                    Manavgat'ta yangın altı farklı noktada sürdü. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece'deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde ise soğutma çalışması yapıldı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Barışın hakim olması için arabulucu olabiliriz!
                    Haberler Güncel Türkiye'de peş peşe orman yangınları! Başkan Erdoğan açıkladı: 5 il Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi
                        SON DAKİKA