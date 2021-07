SON DAKİKA: PKK elebaşı Karayılan'ın 'ormanları yakın' talimatı Can Ataklı'nın 'Erdoğan gitsin' sözleri ve yanan ciğerlerimiz tesadüf mü?

CAN ATAKLI: ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK YANGINLAR LAZIM

CHP yandaşı Can Ataklı ise 2021 ocak ayında YouTube üzerinden yayınladığı videoda "Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Bana göre hayır. Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Ne demek seçimle gitmez? O zaman darbe mi olacak? Darbe ihtimalini en en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi." ifadelerini kullanmıştı.