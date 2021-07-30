Jet Fadıl hakkında mahkemeden 34 yıl sonra kritik karar

Jetpa Holding'ten alacaklı olan on binlerce kişi arasında yer alan Yaşar Yeşildağ, bu yılın başında şirkete karşı iflas talepli dava açtı. Yeşildağ'ın avukatları iflas avansını yatırdı. Mahkeme, ödemenin yapılması için şirkete yönelik depo kararı aldı. Ancak alınan karara rağmen, söz konusu tutar mahkemenin hesabına yatırılmadı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen 8 Temmuz'da yapılan 3'üncü duruşmada 24 yıl önce kurulan 62 milyon TL sermayeli şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için süreç başlatıldı. Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü eli ile yürütülen tasfiye nedeni ile 27 Temmuz'da şirketin Bağcılar Güneşli'deki adresine gidildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre icra memurları, çilingir yardımı ile kapısını açtıkları Jetpa Holding binasında bulunan malları tek tek tutanak altına aldı. Şirket merkezinde yer alan eşyalar tespit tutanağına kaydedildi.