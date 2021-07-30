30 Temmuz Antalya Manavgat, Muğla, Marmaris, Adana yangın son dakika haberleri! Manavgat yangın söndü mü? İl il yangın haberleri son durum!

YANGINLARDA SON DURUM



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." ifadeleriyle bir tablo paylaştı.

MİLAS VE SOMA KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Soma ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. Tabloya göre yurt genelinde 42 yangın kontrol altına alındı 21 yangının ise devam ettiği bildirildi. Muğla Marmaris'te orman yangını böyle başladı!

CAN KAYBI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'te meydana gelen yangında 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

'YANGINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI' İDDİASI



Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği bildirildi.

MİLAS'TA TEKNEYLE TAHLİYE



Muğla Milas'ta 5 yıldızlı otellerin kapısına kadar dayanan yangın sınrası karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken, tekne desteği gönderildi. Vatandaşlar süratle tahliye edildi.

Tekne desteğiyle tahliye edilen vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşadı.

BAKAN GÜL: CENNET VATANIMIZDA ÇIKAN YANGINLARIN KAYNAĞI...



Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadelerini kullandı.