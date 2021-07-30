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    30 Temmuz Antalya Manavgat, Muğla, Marmaris, Adana yangın son dakika haberleri! Manavgat yangın söndü mü? İl il yangın haberleri son durum!

    30 Temmuz son dakika yangın haberleri! Yangın haberlerinde son durum: Türkiye'de birçok bölgede 48 saati aşkın süredir yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin adeta ciğerleri yanıyor. Birçok bölgede ev ve oteller tahliye edildi ve yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler devam ediyor. Yangınlar bazı bölgede kontrol altına alınırken bazı bölgelerde çalışmalar sürüyor. Öte yandan Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, 4 il ve KKTC'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Peki, 30 Temmuz yangınlar söndü mü? Hangi illerde yangınlar devam ediyor? Manavgat yangın söndü mü? İşte il il yangın haberleri!

    takvim.com.tr
    30 Temmuz Manavgat yangın söndü mü? İl il yangın haberleri son durum!!

    Türkiye'de birçok yerde çıkan yangınlar gündemde merak edilerek araştırılıyor. Son dakika yangın haberleri 48 saati aşkın süredir sürüyor. Yangınlar bazı bölgelerde kontrol altına alınırken bazı bölgelerde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, 4 il ve KKTC'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı. Peki, 30 Temmuz yangınlar söndü mü? Hangi illerde yangınlar devam ediyor? Manavgat yangın söndü mü? İşte il il yangın haberleri!

    YANGIN HABERLERİ SON DURUM!

    Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu.

    08.22: Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    08.07: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    Tatil bölgesi Antalya Manavgat'taki orman yangınının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

    Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

        SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI

        Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

        Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

        KISA SÜREDE YAYILDI

        Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        YANGINLARDA SON DURUM

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı.

        Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." ifadeleriyle bir tablo paylaştı.

        MİLAS VE SOMA KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Soma ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. Tabloya göre yurt genelinde 42 yangın kontrol altına alındı 21 yangının ise devam ettiği bildirildi. Muğla Marmaris'te orman yangını böyle başladı!

        CAN KAYBI
        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'te meydana gelen yangında 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        'YANGINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI' İDDİASI

        Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği bildirildi.

        MİLAS'TA TEKNEYLE TAHLİYE

        Muğla Milas'ta 5 yıldızlı otellerin kapısına kadar dayanan yangın sınrası karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken, tekne desteği gönderildi. Vatandaşlar süratle tahliye edildi.

        Tekne desteğiyle tahliye edilen vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşadı.

        BAKAN GÜL: CENNET VATANIMIZDA ÇIKAN YANGINLARIN KAYNAĞI...

        Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadelerini kullandı.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI

            Muğla'da bugün 5 ayrı ilçede art arda çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

            Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ,"29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14.58 sıralarında, Muğla ili, Milas ilçesi, Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınının başladığı ve güzergâhındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

            ALEVLERE 3 SAATTE 95 SORTİ

            Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı. Binaların çatı katındaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

            Alevlerin tehdit ettiği 3 villa daha tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçenin üzerine kaplayan yoğun dumandan etkilenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Siteler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölümdeki alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Asparan ve Pamucak mevkisine doğru ilerleyen alevlere ise müdahalenin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

            ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

            Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

            BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AKTARDI

            Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 7 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. 36 yangın noktasında durumun kontrol altına alındığını duyuran Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otel boşaltılmaya başlandı." dedi.

            Pakdemirli yangınlarla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Pakdemirli yangına 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle müdahale edildiğini söyledi.

            Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

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            BODRUM'A DA SIÇRADI

            Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

            Yangına 2 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

            Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.

            Bölgedeki kara yolu trafiğe kapatıldı, sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

            KÖYCEĞİZ'DEN DE DUMANLAR YÜKSELİYOR

            Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ormanlık alanda da dumanlar yükselmeye başladı. Yangına havadan müdahale süratle başladı.

            ALANYA'DA ALEVLER YÜKSELİYOR: PARAŞÜT ETKİNLİĞİ DURDURULDU

            Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesinde ilk belirlemelerine göre saat: 15:00'de çıkan orman yangına havadan helikopter ve karadan Orman İşletmesine ait arazörler Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafın müdahele ediliyor.

            Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşüt etkinliği Hedirellez mevkkinde durduruldu. Orman yangını için havadan müdahele eden holikopterlerin denizden su alarak yangın mahaline giderken tehlike oluşturduğundan Alanya Emniyetince paraşüt etkinliği durduruldu.

            YANGIN NASIL YAYILDI?

            Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.

            HAVAİ FİŞEK GİBİ
            Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

            EVLERE, OTELLERE İNDİ
            Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.

            BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

            Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın açıklamaları şu şekilde: Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli.

            BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

            Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

            GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

            Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, 4 il ve KKTC'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı.

            20 HAVA ARACI ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDEKİ YANGINLARA MÜDAHALEDE BULUNUYOR

            Türk Hava Kurumu'ndan (THK) yapılan açıklamada "Kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" denildi.

            THK, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına açıklamayla cevap verdi. THK'dan yapılan yazılı açıklamada THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale edildiği belirtildi.

            Açıklamada "Kamu yararına çalışan kurumumuzun, gerçeğe aykırı şekilde hareket edilmesi ve kamuoyunun yanıltılması kabul edilemez bir durumdur. Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır " denildi.

            THK'dan yapılan açıklamanın devamında "Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir.

            Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

            ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE KULLANILAN ARAÇ VE PERSONEL SAYILARI

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

            Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.

            "İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

            Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı. Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.
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