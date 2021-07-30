Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarında ihanet üçgeni! Tıpkı Amazonlar gibi yakılmış...





Türkiye, önceki gün Antalya Manavgat'ta 4 noktada başlayan yangınla sarsıldı. Alevler, 24 saat içinde, adeta tüm Akdeniz bölgesini sardı. Dehşet haberler, Adana Kozan, Osmaniye ve Mersin'den de gelmeye başladı. Bu bölgelerde çıkan yangınlarda da can pazarı yaşandı. Dün öğleden sonra ise Marmaris, Bodrum, Didim ve Milas'tan da üzücü haberler geldi. Bodrum'da alevlerin tehdit ettiği oteller boşaltıldı.



Manavgat'ta 3 kişi, Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda hayvan da telef oldu. Sera ve tarım alanları zarar gördü. Bazı köylere ulaşan alevler, evleri enkaz haline çevirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda. Ama maalesef, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum" diyerek ağladı. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazörler ve yüzlerce personelle müdahale edildi.