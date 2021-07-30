Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarında ihanet üçgeni! Tıpkı Amazonlar gibi yakılmış...

Antalya Manavgat'ı küle çeviren orman yangınları Kayseri, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla ve Aydın'a sıçradı. 4 kişi öldü onlarca kişi yaralandı. Sabotaj ihtimali netlik kazandı.
Ateşlerin Brezilya'daki Amazon ormanlarındaki gibi üçgen şekilde yakılıdığı ve bu yüzden hızla yayıldığı anlaşıldı.
Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar 5 yıldızlı otellere kadar ulaştı. Kara yolu kapandı. Tatilciler deniz yoluyla kaçtı.
NEDEN ÜÇGEN?
Üç noktada başlatılan yangında alevler diğerlerine oranla yüzde 110 daha hızlı ilerliyor.
Manavgat'ta 16 köy tahliye edildi.
Eski muhtar evini söndürmek isterken can verdi.
Bodrum ve Marmaris'teki söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri de destek verdi.
YANIYOR HER YER YANIYOR
Tuğba Özay'ın Antalya'daki çiftliği de yangından etkilendi. Güzel sunucu, şöyle yardım istedi:
Yanıyor... Yanıyor... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz... Her yerimiz yanıyor.