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    Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarında ihanet üçgeni! Tıpkı Amazonlar gibi yakılmış...

    Ege ve Akdeniz’deki ormanlarımız ateş altında kaldı. Yangınların Brezilya'daki Amazon ormanlarındaki gibi üçgen şekilde yakıldığı ve bu yüzden hızla yayıldığı anlaşıldı.

    Takvim
    İhanet üçgeni!
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    Antalya Manavgat'ı küle çeviren orman yangınları Kayseri, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla ve Aydın'a sıçradı. 4 kişi öldü onlarca kişi yaralandı. Sabotaj ihtimali netlik kazandı.

    Ateşlerin Brezilya'daki Amazon ormanlarındaki gibi üçgen şekilde yakılıdığı ve bu yüzden hızla yayıldığı anlaşıldı.



    Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar 5 yıldızlı otellere kadar ulaştı. Kara yolu kapandı. Tatilciler deniz yoluyla kaçtı.



    NEDEN ÜÇGEN?
    Üç noktada başlatılan yangında alevler diğerlerine oranla yüzde 110 daha hızlı ilerliyor.

    Manavgat'ta 16 köy tahliye edildi.
    Eski muhtar evini söndürmek isterken can verdi.
    Bodrum ve Marmaris'teki söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri de destek verdi.



    YANIYOR HER YER YANIYOR
    Tuğba Özay'ın Antalya'daki çiftliği de yangından etkilendi. Güzel sunucu, şöyle yardım istedi:


    Yanıyor... Yanıyor... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz... Her yerimiz yanıyor.



        TERÖR ATEŞİ!
        Hainler, Türkiye'nin sahillerini ateşe verdi. Dört kişi öldü, 100'den fazla insan dumandan etkilendi. Hayvanlar telef oldu...



        Türkiye, önceki gün Antalya Manavgat'ta 4 noktada başlayan yangınla sarsıldı. Alevler, 24 saat içinde, adeta tüm Akdeniz bölgesini sardı. Dehşet haberler, Adana Kozan, Osmaniye ve Mersin'den de gelmeye başladı. Bu bölgelerde çıkan yangınlarda da can pazarı yaşandı. Dün öğleden sonra ise Marmaris, Bodrum, Didim ve Milas'tan da üzücü haberler geldi. Bodrum'da alevlerin tehdit ettiği oteller boşaltıldı.

        Manavgat'ta 3 kişi, Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda hayvan da telef oldu. Sera ve tarım alanları zarar gördü. Bazı köylere ulaşan alevler, evleri enkaz haline çevirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda. Ama maalesef, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum" diyerek ağladı. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazörler ve yüzlerce personelle müdahale edildi.



        ALEV KAPANINDA KALDI
        Akseki'deki yangında Kepezbeleni Mahallesi'nin eski muhtarı Hasan Ali Yüksel, alevlerin kendi evine yaklaşması üzerine hortumu alıp söndürme çalışmalarına katılmak istedi. Alev kapanından çıkamayıp hayatını kaybetti.



            ZARARLAR KARŞILANACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum" diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangınların çıkış sebebi üzerine soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular saldırının hesabını verecektir" dedi.



            Manavgat'ta hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlu Deniz Kardaş gözyaşlarına boğuldu.



            Evleri yanan vatandaşlar, gözyaşına boğuldu.



                Hayvanlarını kucaklayanlar, yangından böyle kaçtı.



                ÖZAY'IN CİĞERİ YANDI
                Manavgat Bucakşeyhler Mahallesi'nde çiftliği bulunan Tuğba Özay, yangın haberini alır almaz ilk uçakla bölgeye gitti. Özay, binanın alevler içinde kaldığını görünce, sinir krizi geçirdi.



                Çektiği videoda, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... N'olur sesimizi duyurun" diye feryat etti.



                    HAİN PAKETLENDİ
                    Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda yangın çıkarmaya çalışan PKK'lı K.Ü.Y., yakalandı. Terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği belirlenen zanlı, sorguya alındı.

                    KIRMIZI KART FİDAN OLACAK
                    TFF Yönetim Kurulu, görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine karar verdi.

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                    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
                    Haberler Güncel Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarında ihanet üçgeni! Tıpkı Amazonlar gibi yakılmış...