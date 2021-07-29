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    • 30.07.2021 00:50
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    AK Parti'den fidan dikme seferberliği

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısı yaptı. Kabaktepe'nin çağrısına icabet eden ilçe belediye başkanları binlerce fidan bağışı taahhüdünde bulundu. Haberin detayları...

    AA
    AK Parti'den fidan dikme seferberliği

    Türkiye'nin her yerinde orman yangınları tüm yurdu üzüntüye boğarken AK Parti'den fidan dikme seferberliği başlatıldı.

    Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız için birlik olma vakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Kabaktepe, fidan bağışı kampanyasına öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çağrısına sosyal medyadan destek vererek, ilçe belediye başkanlarına davette bulundu.

    HANGİ BAŞKAN KAÇ FİDAN SÖZÜ VERDİ?

        Çağrıya karşılık veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 20 bin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 10'ar bin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 7 bin 500, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 7 bin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6'şar bin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 5'er bin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 3 bin fidanla kampanyaya destek verdi.

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        AK Parti'den fidan dikme seferberliği
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