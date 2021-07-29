Türkiye'nin her yerinde orman yangınları tüm yurdu üzüntüye boğarken AK Parti'den fidan dikme seferberliği başlatıldı.
Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız için birlik olma vakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kabaktepe, fidan bağışı kampanyasına öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çağrısına sosyal medyadan destek vererek, ilçe belediye başkanlarına davette bulundu.
HANGİ BAŞKAN KAÇ FİDAN SÖZÜ VERDİ?