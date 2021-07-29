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    • 29.07.2021 23:56
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    Ormanlarda keşif yapan iki PKK/YPG/PYD/KCK üyesi kardeş MİT sayesinde yakalandı

    Türkiye'nin ciğerlerini bölücü terör örgütü mü yakıyor? Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı. Haberin detayları...

    Ormanlarda keşif yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Türkiye'nin bütün ormanları peş peşe yanıyor. Kamuoyunda ormanların bilerek yakıldığı şüphesi artarken iki PKK/KCK/YPG/PYD'li terörist İzmir'de istihbarata takıldı.

    BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ÜYESİ İKİ TERÖRİST KEŞİF YAPTI

    PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

    Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

    MİT-EMNİYET-JANDARMA KOORDİNASYONUYLA YAKALANDILAR

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı, MİT Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

        MANİSA VALİLİĞİNDEN PKK'LI TERÖRİSTLER HAKKINDA AÇIKLAMA

        Manisa Valiliği yakalanan teröristler hakkında açıklama yayınladı.

        Valiliğin resmi internet sitesinden verdiği bilgilerde, "Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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