Ormanlarda keşif yapan iki PKK/YPG/PYD/KCK üyesi kardeş MİT sayesinde yakalandı

Manisa Valiliği yakalanan teröristler hakkında açıklama yayınladı.

Valiliğin resmi internet sitesinden verdiği bilgilerde, "Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir.