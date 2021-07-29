CHP yandaşı fondaş medya PKK'yı gölgeliyor! 'Ormanları kim yakıyor?' diye soramadılar...

Türkiye, son iki gündür Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor.
Türkiye'deki orman yangınlarını diğerlerinden ayıran en önemli fark ise bazılarının PKK tarafından gerçekleştirilen sabotajlar nedeniyle oluşması...
Bu sabotajlar 1990'lardan itibaren PKK tarafından bir stratejinin parçası olarak uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir.
PKK TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE ULUSAL EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYİ HEDEFLİYOR
15 Temmuz darbe girişiminden itibaren terörle mücadelede sonuç alıcı stratejiler benimsemesi, ülke içi ve dışında başarılı terörle mücadele operasyonları gerçekleştirmesi PKK'nın özellikle Türkiye'deki şehirlerde ve kırsaldaki operasyonel kapasitesine ciddi şekilde darbe vurdu. Bu durum örgütün dönem dönem uygulamaya koyduğu "çevre terörizmi" yöntemlerine son dönemde yeniden ağırlık vermesine sebep oldu.
Bu kapsamda PKK, Türkiye'de Temmuz-Ağustos döneminde özellikle yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde orman sabotajları gerçekleştirerek dikkat çekmeye çalışmakta ve son yıllarda ekonomik getirisi içerisindeki payı oldukça artan turizmi sekteye uğratarak Türkiye'nin bölgesel ve ulusal ekonomisine zarar vermeyi amaçlıyor.
PKK ELEBAŞI KARAYILAN TALİMAT VERMİŞTİ
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, geçtiğimiz sene orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Terörist elebaşı, "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyerek açıkça talimatta bulunmuştu.