Kan kaybeden PKK, Türkiye'nin ormanlarını yakıyor: Yunanistan'da eğitim gördüler hedeflerinde turistik bölgeler var
Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Birçok ilde eş zamanlı olarak çıkan yangınlar sabotaj ihtimalini güçlendirirken oklar yine alçak terör örgütü PKK'ya çevrildi. 1990'dan beri ormanları hedef alan ve Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören PKK'lı teröristler, özellikle turistik bölgeleri hedef aldı ve geçtiğimiz yıl büyük bir hasara yol açan yangınları PKK'nın 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı kolu üstlendi. Dün de Ankara'daki kışlaya sabotaj girişiminde bulunan şahsın PKK bağlantılarının çıkması yurdun dört bir yanını saran yangınların 'sabotaj' olduğunu gösterir nitelikte...
29.07.2021 18:22
- Son Güncelleme: 29.07.2021 18:30
Özellikle, Antalya Manavgat'ta çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir hasara neden oldu.
Eş zamanlı çıkan yangınlar sabotaj iddialarını güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu yönde şüphelerinin bulunduğunu ve soruşturma yürütüldüğünü belirterek "Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" açıklamasında bulunmuştu.
İnlerinden dışarı çıkamayan örgüt elebaşı ve diğer hain sürüsü harekete alanı kazanabilmek için kalleşçe Türkiye'nin doğal güzelliklerini hedef alıyor.