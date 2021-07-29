Kan kaybeden PKK, Türkiye'nin ormanlarını yakıyor: Yunanistan'da eğitim gördüler hedeflerinde turistik bölgeler var

Eş zamanlı çıkan yangınlar sabotaj iddialarını güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu yönde şüphelerinin bulunduğunu ve soruşturma yürütüldüğünü belirterek "Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" açıklamasında bulunmuştu.



