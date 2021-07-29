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    • 30.07.2021 01:01
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    Devletimiz ormanlarımız için seferber oldu! 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipman...

    Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'in de aralarında olduğu 21 ilde orman yangınları meydana geldi. Yangınlara karşı devlet seferber oldu. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. " ifadelerine yer verdi.

    Devletimiz ormanlarımız için seferber!

    Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'in de aralarında olduğu 21 ilde orman yangınları meydana geldi.

    Yangın söndürme çalışmaları devam ederken konuya ilişkin İnfografik bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. " ifadelerine yer verdi.

    DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU
    Altun'un 'Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber" başlığıya yaptığı paylaşımı şu şekilde;

    "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor."

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    Haberler Güncel Devletimiz ormanlarımız için seferber oldu! 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipman...