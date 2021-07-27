İzmir'de feci son! Devrilen TIR'da yangın çıktı sürücü yanarak can verdi!

İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki 35 HD 3477 plakalı TIR, Aydın yönünden İzmir istikametine ilerlediği sırada, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.









Kontrolden çıkan TIR, savrularak yola devrildi.