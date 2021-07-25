ABD'li Chrest Foundation Türk askerlerinin yer bilgisini almış! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar

Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.
ABD'DEN TETİKÇİ MEDYAYA YÜZ BİNLERCE DOLAR AKTI!
ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.
BİR SKANDAL DAHA EKLENDİ
ABD'li Chrest Foundation'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Skandal 2007 yılında ifşa edilen WikiLeaks belgelerinde ortaya çıkmıştı. Chrest Foundation Başkanı Lou Anne King Jensen, ABD'li özel istihbarat kuruluşu Stratfor'dan Kandil, Hakkari ve Mardin'de konuşlanan Mehmetçik hakkında brifing aldı. Bir başka deyişle PKK'nın saldırıları için istihbarat topladı.
STRATFOR 15 TEMMUZ GECESİ DE SAHADAYDI
Stratfor isimli özel istihbarat kuruluşu Türkiye'ye yabancı bir kuruluş değil. 15 Temmuz 2016 gecesi ABD destekli FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının konumunu paylaşarak Erdoğan ve ailesini hedef göstermişti.
FONLANAN SADECE RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U DEĞİL
ABD merkezli Chrest Foundation (Vakfı) isimli kuruluştan yüzbinlerce dolar fon alan kurumlar arasında Medyascope öne çıktı. Ancak vakfın tek fon verdiği kuruluş Medyascope değil. Milyonlarca dolar fonun sağlandığı listede terör örgütü üyeliğinden ceza alan isimler, CHP'li, HDP'li milletvekilleri ve Osman Kavala dikkat çekiyor.
İSİM İSİM FONLANAN KURULUŞLAR
Chrest Foundation'ın fonladığı kuruluşlar arasında Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) gibi kuruluşlar bulunuyor. Bu kurumlardan bazıları Türkiye düşmanlığı, açılımcı geçmişleri ve yöneticileri ile dikkat çekiyor.
Öne çıkan kuruluşlar şu şekilde: