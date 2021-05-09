Siirt'te aralarında HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ile Sıdık Taş'ın da yer aldığı bazı hesaplar sosyal medya üzerinden faili meçhul olaylarda hayatını kaybedenlerin gömüldüklerini iddia ettikleri Kasaplar Deresi (Nevala Kasaba) denilen yerde kayyum belediyenin iş makinaları ile çalışma yaptığını iddia etti. Sabah'ın aktardığına göre vekiller, bu çalışmanın faili meçhul cinayetleri örtbas etmek, cesetlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.
Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. İş makinaları ile yapılan çalışmanın yapımı durdurulan bir okul inşaatının hurdaya çıkan demirlerini çıkarma işi olduğu belirlendi.
HEM YATIRIMI ENGELLEDİLER HEM YATIRIMCILARI MAĞDUR ETTİLER
Siirtli bazı yatırımcılar, İçişleri Bakanlığınca terör soruşturması kapsamında görevden alınan eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan döneminde 2014 yılında merkez Yeni Mahalle'deki Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde özel bir okulun temelini attı.
Burada yatırımcılara Bakırhan döneminde verilen inşaat ruhsatının yine aynı dönemde iptal edilmesi üzerine yatırım durdu ve yatırımcılar mağdur edildi.