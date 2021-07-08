HDP'li heyet kapatılma korkusuyla sahibi ABD'ye koştu! Biden'ın ekibiyle gizli görüşme

HDP Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır Milletvekilleri Garo Paylan ve Hişyar Özsoy geçen günlerde Amerika'ya giderek Washington'da temaslarda bulundular. Washington'da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Temsilcisi Sami Rahman'ı da ziyaret ettiler. Bu ziyaretle ilgili fotoğraflar yayınlanırken, HDP heyetinin diğer temasları tamamen gizli tutuldu.

Ziyaretle ilgili HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, Dışilişkiler Komisyonu Eşsözcümüz Hişyar Özsoy, 28 Haziran-2 Temmuz arasında Washington'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde Türkiye ve Ortadoğu'daki gelişmelerle Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı" denildi.





Aydınlık'ın haberine göre Washington'daki kaynaklar, davetin ABD'nin isteği üzerine gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bilgi verilmediğini, ancak heyetin Biden yönetiminden alt düzeyde de olsa bazı görüşmeler yaptıklarının öğrenildiğini bildirdiler. Kaynaklar, "Edindiğimiz bilgilere göre HDP heyeti bazı Temsilciler Meclisi üyeleriyle ve senatörlerle de görüştürülmüş. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Washington Temsilciliği çevrelerinde bunlar konuşuluyor. Bu ziyaret bir ön ziyaret gibi. Eylül ayında yapılacak geniş çaplı ABD ziyaretinin ön hazırlıkları için gelindiği anlaşılıyor" bilgisini verdiler.

MUHALEFETİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Biden yönetiminin seçim öncesi ve sonrası Türkiye'de muhalefetin desteklenmesi ve iktidara getirilmesi politikasını açıkça dile getirdiğini vurgulayan kaynaklar, HDP heyetinin Washington ziyareti ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundular:

"Biden Yönetimi Türkiye çalışmasını yoğunlaştırdı. NATO zirvesi ve Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası çalışmalarını daha da hızlandırdılar. Amerika'da 'Türkiye Demokrasi Projesi' gibi bir örgütlenmeye gidildi. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de hareketlenmeler başladı. Aralarında Zülfü Livaneli'nin de bulunduğu 'Demokrasi Kürsüsü' de bunun bir benzeri. Şimdi iş muhalefetin birleştirilmesi. Bazı zorluklar var. Amerika bunları çözmek için harekete geçmiş durumda. Olası bir erken seçim için yol haritası üzerinde çalışırken HDP ile görüşmeleri önemli. Diğer muhalefet partilerine de 'HDP benim vazgeçilmezim' mesajı. İttifaklar konusunda da en iyi sonucu nasıl alacaklarsa ona göre yol alacaklar. Amerikalılar bunları açıkça tartışıyor."





KAPATMA DAVASI

Adının açıklanmasını istemeyen bir HDP'li de Amerika ziyareti ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"HDP hakkında kapatma davası açıldı. Konu Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarına bakılırsa karar süreci uzayacak. Yani daha karar için epeyce zaman var. HDP kapatılırsa parti içinde bölünmeler yaşanabilir. HDP bu konuda ABD'den destek istiyor. Ankara'da yapılan görüşmeler vardı. Ama doğrudan Washington'da konunun ele alınması önemli. Sanırım konu giden heyetle Amerikalılar arasında ele alınmıştır. Eylül ayında yapılacak ziyaretin de ana konusu olacağı kesin. HDP kapatma davası konusunda ABD'den destek isteyecek. HDP'de yaşanacak bir bölünme Amerikalıların çıkarına da aykırı. Bu nedenle kapatma davasında destek vermeleri normaldir."

HDP yöneticileri her kritik dönemde ABD'yi ziyaret etmiş ve izleyecekleri politikaları ABD ile birlikte belirlemişlerdi. Zaman zaman da görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda, "Amerika'dan rol talep ettik" demişlerdi. HDP'nin eylül ayında Amerika'ya yapacağı geniş çaplı çıkarma sonrasında izleyecekleri yol haritası ile ilgili açıklama yapmaları bekleniyor.

'RUTİN ZİYARET' DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tahliye edilen Gergerlioğlu'nun vekilliğe iade edilmesini istedi. Beştaş burada ABD ziyaretine ilişkin de konuştu. "Konu nedir diye soracaksınız; bizim rutin bir ziyaretimiz" diyen Beştaş, "Washington'da temsilciliğimiz var. Parti olarak Dış İlişkiler Komisyonumuzun organizasyonunda zaman zaman bu ziyaretleri yaparız. Washington'da hem resmi görüşmelerimiz oldu hem de orada bulunan birçok düşünce kuruluşuyla görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Beştaş, ABD temasları hakkında çıkan haberlere işaret ederek, "Biz bir partiyiz, siyaset yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin iç sorunlarının dışa yansıması, dış dünyada nasıl görüldüğü, buna dair görüş alışve-rişlerimiz de doğal olarak olabilir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dışarıda HDP'nin çoğulcu anlayışı, demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi büyük bir saygınlıkla, saygıyla, sempatiyle karşılanıyor" dedi.