CIA güdümlü vakıflardan oluk oluk dolar alan çakma solcu Ruşen Çakır, rezaleti "özgür gazetecilik" diye savundu

ABD merkezli özel Chrest Vakfı'nın (Chrest Foundation), Türkiye'de geçen hafta, "bağımsız" olduğunu savunan birçok kuruluşa, yüz binlerce dolar bağışta bulunduğunun ortaya çıkması ülke gündemindeki yerini koruyor. Vakfın Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a verdiği 476 bin dolarlık (4 milyon lira) desteği açıklaması çakma solcu Ruşen Çakır'ın maskesini düşürdü.
ABD'DEN OLUK OLUK PARA ALDI "ÖZGÜR GAZETECİLİK" DEDİ
ABD tetikçisi Ruşen Çakır ise, Medyascope'un "fon" almasıyla ilgili başlayan tartışmalara ilişkin bugün trajikomik bir açıklama yaptı.
Medyascope yayınında konuşan Çakır, bir linç kampanyasının içinden geçtiklerini iddia ederken, "Sessiz kalmayı tercih ediyoruz çünkü linççilerle bir şey tartışmanın, onları herhangi bir şeye ikna etmenin imkanı yok" diye konuştu.
Çakır, yaptıkları özgür gazetecilikle bazı kesimlere rahatsızlık verdiklerini ve bu yüzden de özür dilemeyeceklerini savundu. Çakır'ın ABD'den aldığı parayı "özgür gazetecilik" olarak sunması ise dikkat çekti.