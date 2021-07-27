CIA güdümlü vakıflardan oluk oluk dolar alan çakma solcu Ruşen Çakır, rezaleti "özgür gazetecilik" diye savundu

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI KONUSUNDAKİ ORTAĞI SONER DE ÇILDIRDI

Ruşen Çakır'ın ABD'nin tetikçisi çıkması, Erdoğan düşmanlığı konusundaki mesai arkadaşı Soner Yalçın'ı da kızdırdı. Bugüne kadar Ruşen Çakır'ın yaptığı onca tetikçiliğe sessiz kalan, hatta Başkan Erdoğan'ı hedef alan haberlerde fondaş medyanın yanında yer alan Soner Yalçın, bu kez Ruşen Çakır'ı "mandacılıkla" suçladı.



Soner Yalçın'ın Ruşen Çakır'ı hedef aldığı yazıdan ilgili kısım şöyle:

Chrest Vakfı…

Türkiye'de liboş "sol" çizgisindeki kimi medya organlarına verdiği parayla gündemde.

Lou Anne King Jensen, bu vakfın kurucusu ve başkanı!

Bayan Jensen ve eşi Jeff Jensen'in büyük para kazandıkları işleri ne; sağlık sigortası!

Neoliberalizm salt bir ekonomik sistem değil; ideolojisini kavramak şart. Jensen ailesi sağlıktan kazandıklarını başka "yatırımlarda" değerlendiriyor. Nasıl mı? NCPA'nın 25'inci yıl balosu buna yanıt veriyor: