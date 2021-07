CHP'li İBB'den Kovid-19 salgınına davetiye! "BİRgeç" ile HES kodu ihmali

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodu, İstanbulkart dolum cihazlarından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında sorulmuyor. Koronavirüslü ya da temaslı olan kişiler HES kodları olmadan toplu taşıma kullanabiliyor.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Günlük vaka sayıları 14 bini geçiyor. Bu süreçte koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodu daha da önem kazanıyor. Ancak İstanbul'a şehir dışından gelen ya da İstanbulkart'ı yanında olmayan vatandaşlar yolculuk yapabilmek için İstanbulkart dolum cihazlarından tek kullanımlık 'BİRgeç' kartı almaya yöneliyor. Yine toplu ulaşım kartı ile HES kodunu eşleştirmeyen kişilerde bu yolla toplu ulaşım araçlarına binebiliyor. Ancak toplu ulaşım kartı dolum cihazlarından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodu sorulmuyor. Böylelikle koronavirüslü ya da temaslı olan kişiler HES kodları olmadan toplu taşıma kullanabiliyor.





"HES KODU HİÇBİR ZAMAN ALMADIM"

Metrobüs kullanan Yıldız Göksu, "Her gelen vatandaş tek kullanımlık kartlarla turnikelerden rahatça geçebiliyor. Her şeyimiz o kadar anlaşılmaz ki biz vatandaş olarak işin içinde çıkamıyoruz" dedi. Tek kullanımlık kart kullandığını söyleyen Erkan Şeker ise, "Her zaman tek kullanımlık kart alıyorum. HES kodu hiçbir zaman almadım. Bazen müşteriye gitmem gerektiğinde tek kullanımlık kart alıyorum ve metrobüs kullanıyorum" diye konuştu.