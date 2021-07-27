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    • 27.07.2021 11:46
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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2021 hangi güne denk geliyor?

    Her sene olduğu gibi bu sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir gururla kutlanacak. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene kutlanıyor. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2021 hangi güne denk geliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayramdır. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2021 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

    Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

        Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

        İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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