30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayramdır. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2021 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.