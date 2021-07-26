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    • 27.07.2021 00:48
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    Son dakika! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

    Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." dedi.

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı duyurusunda bulundu.

    Koca'nın açıklaması şöyle;

    "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim."

    Koca, bu paylaşımdan saatler önce, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullanmıştı.

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