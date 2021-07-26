Son dakika! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı duyurusunda bulundu.

Koca'nın açıklaması şöyle;

"Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim."

Koca, bu paylaşımdan saatler önce, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullanmıştı.