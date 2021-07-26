Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

"TEDBİRLERDEN TAVİZ VERMENİN TELAFİSİ ACI TECRÜBELERE SEBEP OLABİLİR"

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

