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    • Magazin
    • 24.07.2021 19:40
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    • 24.07.2021 19:40
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    Nilüfer koronavirüse yakalanan kızı Ayşe Nazlı ile yaşadıkları zorlu süreci anlattı! “Ben aşı sayesinde korunduğumu düşünüyorum”

    Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer, geçen günlerde kızı Ayşe Nazlı’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kötü haberi kızının doğum gününü kutladığı videoda duyuran Nilüfer’den yeni bir açıklama daha geldi. Instagram hesabında yayınladığı bir videoda yaşadıkları zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı, "Beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Nilüfer’in o açıklaması...

    Nilüfer koronavirüse yakalanan kızı Ayşe Nazlı ile yaşadıkları zorlu süreci anlattı! “Ben aşı sayesinde korunduğumu düşünüyorum”

    Ünlü şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz günlerde çektiği bir video ile kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü kutlamıştı. Ünlü şarkıcı, söz konusu videoda kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını da açıklamıştı.

    YAŞADIKLARI ZORLU SÜRECİ ANLATTI
    Nilüfer'den yeni bir açıklama daha geldi. Instagram hesabında yayınladığı bir videoda yaşadıkları zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı, temaslı olduğu için kızıyla birlikte bulundukları Bodrum'da karantinada olduğunu söyledi.

    "AŞI SAYESİNDE KORUNDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
    Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı"

        Kendisinin ve evdeki çalışanlarının testlerinin başından beri negatif olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez üçüncü doz aşısını da olacağını belirtti.

        Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Ünlü isimler de Nilüfer'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Burcu Güneş, "Dün konser telaşından dolayı fark etmemişim yazıyı… Çok geçmiş olsun her ikinizin de sağlıklı mutlu huzurlu nice yaşları olsun inşallah. Şifa ile, sonsuz sevgim ile..." yorumunu yaptı.
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            Haberler Magazin Nilüfer koronavirüse yakalanan kızı Ayşe Nazlı ile yaşadıkları zorlu süreci anlattı! “Ben aşı sayesinde korunduğumu düşünüyorum”