Nilüfer koronavirüse yakalanan kızı Ayşe Nazlı ile yaşadıkları zorlu süreci anlattı! “Ben aşı sayesinde korunduğumu düşünüyorum”

Ünlü şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz günlerde çektiği bir video ile kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü kutlamıştı. Ünlü şarkıcı, söz konusu videoda kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını da açıklamıştı.
YAŞADIKLARI ZORLU SÜRECİ ANLATTI
Nilüfer'den yeni bir açıklama daha geldi. Instagram hesabında yayınladığı bir videoda yaşadıkları zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı, temaslı olduğu için kızıyla birlikte bulundukları Bodrum'da karantinada olduğunu söyledi.
"AŞI SAYESİNDE KORUNDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı"