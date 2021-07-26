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    • 27.07.2021 00:05
    ABONE OL

    Milli İrade Platformu'ndan Tunus'taki darbe girişimine tepki: Her zaman ve her yerde darbecilerin karşısındayız

    Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Ensar Vakfı’nın da bulunduğu Milli İrade Platformu Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız! Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Milli İrade Platformu: Darbecilerin karşısındayız!

    Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Ensar Vakfı'nın da bulunduğu Milli İrade Platformu; Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi.

    Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; Tunus'ta Cumhurbaşkanının Meclisi askıya almasının bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, "Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız! Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" denildi.

    "TUNUS'UN VE KARDEŞ TUNUS HALKININ YANINDAYIZ"

    Milli İrade Platformu'nun açıklaması şöyle:

    "Tunus'ta, tam da Cumhuriyetin ilanının kutlandığı tarihte Cumhurbaşkanının Meclisi askıya alması bir darbe girişimidir. Hangi ülkede olursa olsun; gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun; milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir; halkın özgür iradesidir. Tüm darbe girişimlerini ve darbeleri kabul etmediğimiz gibi bugün de Tunus halkının iradesini yok sayan darbe girişimini reddediyoruz. Tunus'taki tüm kişi ve kurumları, Tunus Anayasasına göre demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi hususunda harekete geçmeye davet ediyoruz.

    Milli İrade Platformu olarak güçlü tarihi bağlarımız olan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

    Sabah'ın haberine göre Milli İrade Platformu'nda dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünün bulunduğu 300 kuruluş yer alıyor.

    MİLLİ İRADE PLATFORMU 5 ARALIK 2013 TARİHİNDE KURULDU
    Milli İrade Platformu kuruluş amacını şöyle açıklıyor:

    "Milli İrade Platformu, 'dershane' tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu bir platformdur."

    "5 Aralık 2013 tarihinde 'Bin yıl sürecek denmişti…' bildirisiyle milletin dahi devletin yanında olduğunu gösteren Milli İrade Platformu, bin yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarını ifade ederek, bu mücadelenin şahidi olduğunu ortaya koymuştur."

    "Platform, milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için devletin ve milletin her daim yanında olmaktadır. Sadece ülkemizdeki mazlum ve mahrumlara uzatılan şefkat eli değil, İslam dünyasında ateş çemberi içinde kalan mazlumların da sesi olabilmek için kurulan Milli İrade Platformu, her koşulda ve durumda bir araya gelmektedir."

    "5 Aralık 2013'ten bugünde artarak büyüyen Milli İrade Platformu, bugün 300 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmış, taşeronlara ve maşalara geçit vermemiş ve ülkesine kurulan oyunları milletiyle birlikte bozmuştur."

    "Milli İrade Platformu olarak biz; milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz."

    "İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için ve adaletin şaşmaz ilke olduğu, müreffeh ve lider bir 'Türkiye için varız, bir aradayız!"

    Milli İrade Platformu'nda 300 sivil toplum kuruluşu yer alıyor:

    15 TEMMUZ DERNEĞİ
    28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ
    ABDULKADİR GEYLANİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ - ASDER
    ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ - ASSAM
    ADEM EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ - ADEMDER
    ADIYAMANLILAR VAKFI
    AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ
    AHISKALILAR VAKFI
    AKABE VAKFI
    AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
    AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI
    AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
    ALTIN NESİL VAKFI - ANEV
    ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - ASKON
    ANADOLU ESNAF SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - ANESİAD
    ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
    ANADOLU PLATFORMU
    ANADOLU TEVHİD VAKFI
    ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU - AYSİT
    ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ
    ANKARA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
    ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI
    ANTALYA SAĞLIK EĞİTİM GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    ARAP DERNEĞİ
    ARDEV
    ARSLANBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    ARTVİNLİLER VAKFI
    ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI
    AVRASYA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI
    AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - AYDER - DİYARBAKIR
    AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - AYDOST-DER
    AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ
    AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI
    BAB-I ALEM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
    BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ
    BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - BESADER
    BARLA PLATFORMU
    BASIN YAYIN BİRLİĞİ
    BAŞAKŞEHİR GENÇLİK VE KADIN PLATFORMU
    BAYRAMPAŞA YEŞİLCAMİİ İLME HİZMET VAKFI
    BEKAM BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
    BEŞİR DERNEĞİ
    BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    BİLİM VE İNSAN VAKFI
    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
    BİRKONFED İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
    BİRLİK VAKFI
    BİZİM ÇOCUKLAR PLATFORMU
    BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI
    BURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ
    BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
    BÜLBÜLZADE VAKFI
    CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ
    ÇAĞRI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
    ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ
    ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
    ÇAYELİ VAKFI
    ÇUKUROVA İLİM VAKFI
    DARUSSELAM VAKFI
    DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI
    DAYANIŞMA VAKFI
    DENİZ FENERİ DERNEĞİ
    DERSAADET KÜLTÜR EDEBİYAT DİL SANAT VE TANITIM PLATFORMU DERNEĞİ
    DİVAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
    DİYARBAKIR GÖNÜL KÖPRÜSÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAKIFLAR FEDERASYONU
    DOĞUŞ CAMİİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
    DOKUZ EYLÜL GENÇLİK DERNEĞİ
    DÜNYA ERDEMLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - DERSİAD
    DÜNYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
    DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI
    DÜNYA YETİMLER VAKFI
    ECZA-BİR
    EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI
    EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - EBSAD
    EĞİTİME DESTEK PLATFORMU
    EĞİTİMİ GELIŞTIRME VAKFI
    EHLİ SÜNNET VE ALİMLER BİRLİĞİ
    EKİMDER EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VE MEDENİYET DERNEĞİ
    ELAZIĞ İLİM VE HAYRA HİZMET VAKFI
    ELBİSTAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
    EMEKLİ İLAHİYATÇI, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ
    EMİR SULTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
    ENDERUN EĞİTİM VAKFI
    ENSAR VAKFI
    ERDEMDER
    ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
    ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
    EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ
    EYÜP SULTAN İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI
    FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI - TACEV
    FARUKİYE VAKFI
    FATİH GENÇLİK VAKFI
    FESİAD
    FETİH CAMİİ KURAN KURSU İDAME DERNEĞİ
    FETİH İLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
    FİDDER, FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
    FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ
    FİLİSTİN PLATFORMU
    FLORYA İLİM KÜLTÜR HİZMET VAKFI
    GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI
    GENÇ SİYASETÇİLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ - GESİ-DER
    GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI
    GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDİRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - GİMDES
    GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI VAKFI
    GRTC-KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ
    GÜL VAKFI
    GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU (GÜDEF)
    GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ
    HACI MUSTAFA İPEKÇİ KURAN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER OKUTMA VAKFI
    HAK-İŞ KONFEDERASYONU
    HAKEDER-ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE EĞİTİM DERNEĞİ
    HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
    HAMİDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    HASANKADI DERNEĞİ - BARTIN
    HAY SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
    HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
    HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
    HAYRAT VAKFI
    HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI
    HİKMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    HİZMET VAKFI
    HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI
    HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    HUKUKÇULAR DERNEĞİ
    HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU
    HZ. SÜLEYMAN EĞİTİM VAKFI
    İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
    İHLAS VAKFI
    İHSAN VAKFI
    İHSAN ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMA DERNEĞİ - İHSANDER
    İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI
    İKADDER
    İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İHAM
    İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI - İSTEV
    İLİM VE FAZİLET VAKFI
    İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI
    İLİM YAYMA CEMİYETİ
    İLİM YAYMA VAKFI
    İLKSEÇ VAKFI
    İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATÜRİDİ ARAŞTIRMA VAKFI
    İMDAT VAKFI
    İMKANDER İNSANI MÜDAFAA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ
    İNANÇ HÜRRİYETİ DERNEĞİ
    İNSAN GELİŞİMİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI - İGETEV
    İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI - İHH
    İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU
    İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ
    İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ - İGEDER
    İNSANLIĞA HİZMET VAKFI
    İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
    İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ - İDSB
    İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
    İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
    İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI
    İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE ESKİ ESERLERİ KORUMA VAKFI
    İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    İSTANBUL DARÜ'L-FÜNUN İLAHİYAT VAKFI
    İSTANBUL DOSTLUK DERNEĞİ
    İSTANBUL DÜŞÜNCE VE MEDENİYET DERNEĞİ - İSDÜŞÜM
    İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
    İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ - GENÇ DÜŞÜN
    İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
    İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ - İSMMMD
    İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İSDAM
    İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI
    İSTANBUL SURİÇİ GRUBU DERNEĞİ
    İSTANBUL TOKAT DERNEKLER FEDERASYONU - İSTOKDEF
    İSTANBUL VEFA VAKFI
    İŞ DÜNYASI VAKFI
    İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - İYİLİKDER
    İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI
    KADEM
    KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
    KAFKAS VAKFI
    KALEM EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ DERNEĞİ
    KALEM VAKFI
    KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI
    KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI
    KESTANEPAZARI ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ
    KEVSER EĞİTİM VAKFI
    KEVSER KÜLTÜR ve EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
    KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI
    KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ (BAKANLAR KUR. KARARIYLA KAMU YARARINA ÇALIŞAN DER.)
    KOPUZLAR VAKFI
    KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
    KÜRESELDEN YERELE
    MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
    MANİSA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
    MANİSA VAKFI
    MARDİN SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI - MARVA
    MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (MÜMDER)
    MAVERA VAKFI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
    MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    MEDENİYET DERNEĞİ
    MEDYA PLATFORMU DERNEĞİ
    MEHMET AKİF FİKİR VE SANAT VAKFI
    MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
    MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI
    MERVE VAKFI - SAMSUN
    MİHVAK
    MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
    MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
    MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU
    MİRASIMIZ DERNEĞİ
    MOZAİK KADIN VE AİLE DERNEĞİ
    MURADİYE KÜLTÜR VAKFI
    MURADİYE MEZUNLAR DERNEĞİ
    MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
    MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
    MÜSENNA ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
    MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ - MÜSİAD
    NAZİLLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
    NİZİP EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
    NUR İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
    OKÇULAR VAKFI
    OSMANİYE İLİM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
    OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
    ÖMER DERİN VAKFI
    ÖNDER
    ÖNSİAD
    ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ
    RABİA PLATFORMU
    REYHAN KÜLTÜR VAKFI
    RİBAT EĞİTİM VAKFI
    RİZE DERNEKLER FEDERASYONU
    RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
    SADABAD PLATFORMU
    SADAKATAŞI DERNEĞİ
    SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
    SAĞLIK ELEMANLARI VAKFI
    SAKARYA ERENLİ İLME HİZMET VAKFI - SAK-ER
    SAMİ EFENDİ VAKFI - ANKARA
    SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYYET VAKFI
    SEBİLAY
    SEMERKAND VAKFI
    SETA
    SICAK YUVA VAKFI
    SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU
    SİYASAL VAKFI
    SİYASALLILAR VAKFI
    SİYER VAKFI
    SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ
    SUFFA VAKFI
    SURİYE NUR DERNEĞİ
    SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SÜREYYA-DER)
    ŞEFKAT VAKFI
    ŞEHİD ALİ HAYDAR BENGİ DERNEĞİ - HAYDER
    TOKAT KONFEDERASYONU - TOKKON
    TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
    TÜM İLAHİYAT FAKÜLTELERİ YÜKSEK İSLAM MEZUNLARI DERNEĞİ - TİYEMDER
    TÜM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - TÜMSİAD
    TÜM SİVİL HAVACILAR DERNEĞİ
    TÜRES (TÜM RESTORANLAR LOKANTALAR VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ)
    TÜRK GENÇLİK VAKFI
    TÜRK-ARNAVUT VE DAYANIŞMA VAKFI
    TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
    TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
    TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
    TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PLATFORMU
    TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI - TUGVA
    TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI - TÜRGEV
    TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI
    TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ - İGİAD
    TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU - TİDEF
    TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI
    TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI - TİMAV
    TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ
    TÜZDEV
    ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ
    ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU- UDEF
    ULUSLARARASI TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ
    UMAD
    UTESAV
    ÜLFET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
    ÜMMET VAKFI
    ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
    ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ - ÜNDER
    ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (ÜNYÖNDER)
    VEFADER
    VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞAMA DERNEĞİ
    VEYSEL KARANİ HIRKA-I ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI
    YARDIMELİ
    YEDİHİLAL DERNEĞİ
    YENİ DÜNYA VAKFI
    YİĞİTBAŞI VAKFI - MANİSA
    ZONGULDAK DERNEKLERİ FEDERASYONU

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