Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı! Mazgallar asfaltla kapatılmış

Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı
Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.
"ALTYAPIYA YATIRIM YAPMADILAR" PALAVRASININ PERDE ARKASINDA BU HATA YATIYOR
Özellikle son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçlayan ve "Altyapıya yatırım yapmadılar" bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadığı hatta mazgalların üzerini kapattığı ortaya çıktı.