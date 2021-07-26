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    • 26.07.2021 18:34
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    Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı! Mazgallar asfaltla kapatılmış

    CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel yönetimlerdeki basiretsizliği her alanda Ankaralıya zarar veriyor. Başkentin neden her yağmurda sele teslim olduğu iki fotoğrafla ortaya çıktı. İlk fotoğrafta Yenimahalle Anadolu Bulvarı’nda bulunan mazgallardan birinin üzerinin açık olduğu görülüyor. İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı, bu nedenle işyerlerinin sular altında kaldığı belirlendi. Haberin detayları...

    Her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı

    Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı

    Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.

    "ALTYAPIYA YATIRIM YAPMADILAR" PALAVRASININ PERDE ARKASINDA BU HATA YATIYOR

    Özellikle son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçlayan ve "Altyapıya yatırım yapmadılar" bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadığı hatta mazgalların üzerini kapattığı ortaya çıktı.

        Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgalların asfaltla kapatıldığı, atık su kanallarına
        ulaşamayan yağmur sularının da taşkınlara dönüştüğü ve işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.

        SADECE BU 2 KARE YAVAŞ'IN YETENEKLERİNİ ÖZETLEDİ

        Sabah'ın ulaştığı iki kare fotoğraf, Ankara'daki sellerin gerçek nedenini ortaya koyuyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgallardan birinin faal ve üzerinin açık olduğu görülüyor.

        İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı görülüyor.
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            Haberler Güncel Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı! Mazgallar asfaltla kapatılmış