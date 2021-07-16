Ankara bunu da gördü! CHP'li Mansur Yavaş, 15 Temmuz'da toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Ankara'daki toplu ulaşımın ücretsiz olmaması tepki topladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken 15 Temmuz gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler aldık" dedi.
EGO: BUGÜN BAYRAM DEĞİLDİR
Sabah'ın aktardığna göre Fatih Ünal, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) yetkililerinin kendisine 'Bugün bayram değildir' şeklinde savunma yaptığını söyledi.