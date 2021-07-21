CHP'li Yavaş'ın Ankara'ya yeni hizmeti: Ücretsiz olan Soğuksu Milli Parkı’na girişler 10 TL oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı parklarda giriş ücretlerine yapılan zamlar vatandaşların tepkisine neden oldu.
GİRİŞLER 10 TL OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ Şirketi'nin, Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesini aldıktan sonra Soğuksu Milli Parkı'na araçla girişlerinden 10 TL ücret alınmaya başlandığı öğrenildi.
"SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NA ANCAK ARAÇLA GİDİLEBİLİYOR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi; daha önce ücretsiz olan Soğuksu Milli Parkı'ndan araçla girişlerde ücret alınması üzerine "Yayalardan ücret alınmıyor" açıklamasında bulunmuştu. Soğuksu Milli Parkı'na ancak araçla gidilebiliyor.
Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karardan dönmesini ve Soğuksu Milli Parkı'na girişlerin eskisi gibi ücretsiz olmasını bekliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankaralıların hafta sonu tatillerinin ilk adreslerinden biri olan Mogan Gölü'nde de araçla giriş ücreti 1 TL'den 5 TL'ye yükseltildi. Mustafa Tuna döneminde 1 TL olan park giriş ücretlerine yapılan zamlar Ankaralıların tepkisine neden oldu.
ANKARALILAR ZAMLARA TEPKİLİ
İLHAN MEHTAP: "Şimdiye kadar ücretsizdi neden ücretli oldu? Kendi ilimde doğaya parayla mı gireceğiz? Ne kadar saçma…"
PAKİZE DURSUN GÜNDOĞDU: "Memleketin bir Soğuksu Parkı vardı, onu da paralı yaptınız. Doğa da hava da paralı artık. Her şey gerçekten çok güzel.."
SİBEL BURAK: "Bu ne saçmalık ya? Ben diğer illerde park girişlerinde alınan ücrete kızıyordum, benim memleketimde de oldu aynısı…"
BORAY GÖKTAŞ: "1987 veya 1988 yıllarında da ücretli idi… Araç ve araç içinde kaç kişi var ise ücret alınırdı tabi ki yayalardan da ücret alınıyordu, şimdi yine başladılar, yani şimdi soruyorum Milli Park'ta o kadar çalışan görevli var, o kadar müşterisi var yani bu ücret alımı neye göre yapılacak bir detay haber verirseniz iyi olur.."