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    • 25.07.2021 07:41
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    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan Şile'de A Haber ekibine saldırıyı kınamayan Gazeteciler Cemiyeti ve İBB'ye sert tepki

    İstanbul Şile’de kaybolan vatandaşları haber yapmaya giden A Haber ekibinin cankurtaranların saldırısına uğramasına büyü tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Gazeteciler Cemiyeti ve İBB’nin konuyla ilgili tavrını eleştirdi. Altınok, Gazeteciler Cemiyeti’nin “kınanmayacağı” ile ilgili açıklamasını ve İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun’un saldırganlara destek vermesini köşesine taşıyarak “Peki, Cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?” diye sordu.

    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısı şöyle:

    Karadeniz'de boğulup kaybolan vatandaşların haberini yapan A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk sahilde cankurtaranların saldırısına uğradı.
    Saldırıya dair görüntüler net, izlemişsinizdir.

    Gazeteciler Cemiyeti basına yapılan bu saldırı karşısında suskunluk ayıbının da ötesine geçip "kınamayacağını" açıklıyor... Üstelik gazeteciler gününde!
    İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun ise kendisini azmettirici pozisyonuna sokacak laflar etmekten çekinmiyor... "Görevinizi layıkıyla yaptınız" diyerek belediyenin asabi cankurtaranlarının sırtını tapışlıyor.
    Bir zamanlar meslektaşımız olan Ongun, dakikalarca darp edilen, kameraları, mikrofonları kırılan gazetecilere bir kuru geçmiş olsun diyemiyor!

    Dün sosyal medyada insanlar Cemiyet'e, Ongun'a ve köpeğin insanı ısırmasından ana haber çıkartan ancak cankurtaranların meslektaşlarını parça pincik etmesinde haber değeri görmeyenlere "Böyle gazetecilik mi olur" diye soruyorlardı.

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    Cankurtaran değil cana kasteden
    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan Şile'de A Haber ekibine saldırıyı kınamayan Gazeteciler Cemiyeti ve İBB'ye sert tepki