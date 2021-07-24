CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan A Haber çalışanlarını darbeden vandallara destek! Tepki yağdı

POLAT: "MURAT ONGUN BİR ÖZÜR YERINE BU PAYLAŞIMI YAPIYOR"

Gazeteci Harun Polat: "Cankurtaranlar Şile'de A Haber muhabiri ve kameramanına saldırarak cana kast etti ancak gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor"

ÇATAKLI: "MUHABİRLERE SALDIRMAK GÖREVİNİ LAYIKI İLE YAPMAK MIDIR?

Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı: "Muhabirlere saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır? Adı üzerinde cankurtaran, bunun için para alıyorlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmalılar tabii ki ama görevlerini yapan gazetecileri dövmeden, sağa sola saldırmadan yapmalılar bunu…"

AKINCI: "UTANMADAN ŞU TWİTİ ATIYORSUNUZ!"

Gazeteci-Yazar Türker Akıncı: "Utanmadan şu twiti atıyorsunuz! Gazeteci birisi olduğunuz halde. Yazıklar olsun!"