Şile'de A Haber ekiplerine saldıran CHP'li İBB'nin magandaları serbest bırakıldı

Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabirlerine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan biri cankurtaran iki kişi sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.



Şile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize girdikten sonra yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün şikayeti üzerine başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaran Atakan Ç. ve olay sırasında orada bulunan Haldun A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Atakan Ç. ve Haldun A. serbest bırakıldı.







İBB SÖZCÜSÜ, VANDALLARA SAHİP ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun; vandallık yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlara destek verdi ve "İBB'nin cankurtaranları bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Görevlerini layıkıyla yapan cankurtaranlarımıza yönelik saldırıları ve siyasi düşmanlıkları kınıyoruz" iddiasında bulundu.