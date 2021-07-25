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    CHP'li İBB'nin cankurtaranları cana kastetti! A Haber ekibine saldıranlar sabıkalı çıktı

    İstanbul Şişli'de denizde boğulanları haber yapmak isteyen A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk, saldırıya uğradı. Adliyede sevkedilen zanlılar A.Ç ve H.A birkaç saat içinde serbest bırakıldı. Küstah saldırıya siyasiler ve vatandaşlardan tepki yağdı.

    Barış Savaş
    Cankurtaran değil cana kasteden

    İstanbul Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e saldıran cankurtaranların kimlikleri belirlendi. Polis, aHaber ekibinin şikayeti üzerine cankurtaran A.Ç. ve H.A.'yı gözaltına aldı.

    İki zanlı, karakolda ifadeleri alıdıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un cankurtaranları koruyan mesajına ve saldırıya tepki yağdı:

    AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Yargının saldırıyı gerçekleştirenlere ilişkin gerekeni yapacağına inanıyorum.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: HP'li İBB'ye bağlı çalışan 'cankurtaranlar', habercileri görünce mesleklerini unutmuşlar. Eşkıyalıktan farkı yok.

    Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Alçak saldırıyı lanetliyorum.

    UMED: Basın emekçilerinin yerlerde tekmelenmesi vandallıktır...

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    Cankurtaran değil cana kasteden
    Haberler Güncel CHP'li İBB'nin cankurtaranları cana kastetti! A Haber ekibine saldıranlar sabıkalı çıktı