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    • 25.07.2021 12:54
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    Yasaklar tekrar gelecek mi? 1 Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi- hafta sonu yasaklar geri mi geliyor?

    Yasaklar tekrar gelecek mi? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayılarının son zamanlarda yükselişe geçmesinin ardından akıllarda yasakların geri gelip gelmeyeceği sorusu yer edindi. Temmuz ayında 4 bine kadar düşen vaka sayısı, son günlerde 12 binin üzerinde seyretmeye başladı. Türkiye'de Haziran ayından itibaren aşılamada büyük bir başarı elde edildi. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşandı ve tüm yasaklar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmaya başlandı. Ancak son günlerde vaka sayılarının artması yasakları yeniden gündeme getirdi. Peki, Yasaklar tekrar gelecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte salgının seyri ve yasaklarla ilgili son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Yasaklar tekrar gelecek mi? 1 Ağustos sokağa çıkma yasağı...

    Yasaklar geri gelecek mi? Sorusu gündemde çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer aldı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 12 bin 281 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı son açıklamasında, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerine yer verdi. Peki, Yasaklar geri gelecek mi?Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar!

    AĞUSTOS'TA YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

    Yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

    İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;

    KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 12 BİN 381 OLDU

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 221.463 testte 12.381 vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken, 5.383 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.

        KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

        İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

        "AŞINIZI OLUN"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.
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