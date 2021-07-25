Yasaklar tekrar gelecek mi? 1 Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi- hafta sonu yasaklar geri mi geliyor?

Yasaklar geri gelecek mi? Sorusu gündemde çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer aldı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 12 bin 281 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı son açıklamasında, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerine yer verdi. Peki, Yasaklar geri gelecek mi?Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar!
AĞUSTOS'TA YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
Yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.
İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;
KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 12 BİN 381 OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 221.463 testte 12.381 vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken, 5.383 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.