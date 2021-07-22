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    • 23.07.2021 01:06
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    Ergün Yıldırım’dan ABD’nin güdümündeki fondaş medyaya perdeleme! Sabah’ı hedef aldı

    ABD merkezli vakıf Chrest Foundation’ın sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. Fondaş medyaya CHP’li isimler sahip çıkarken dikkat çeken bir isim de topa girdi. Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalif medyanın ABD tarafından fonlanmasını normalleştirirken Sabah Gazetesi’ni hedef aldı. Yıldırım’ın perdeleme yapması akıllara ‘Fondaş medya ile nasıl bir ilişkisi var?’ sorusunu getirdi.

    takvim.com.tr
    Sen neden panik yaptın Ergün!

    ABD merkezli vakıf Chrest Foundation'ın sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı.

    RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U EN ÇOK FONLANAN OLDU
    Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni 'bağımsız medya' rolü kesen Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.

    Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başladığı ve 2016'dan 2021 yılına kadar milyonlarca lira destek aldığı görüldü.

    TROLLERE SAHİP ÇIKTILAR
    'Bağımsız medya' rolü kesen maşaların ABD tarafından desteklenerek tetikçilik yaptırılmasının ortaya çıkmasının ardından CHP'nin önde gelen isimleri ve muhalif gazeteciler başta Ruşen Çakır olmak üzere ABD tarafından fonlanan medyaya destek çıktı.

    ERGÜN YILDIRIM AKLAMA ÇABASINA GİRDİ
    Amerikan vakfının parasıyla Türkiye'ye karşı operasyon çeken medyaya üstü kapalı destek çıkan bir isim de Yeni Şafak Yazarı Ergün Yıldırım oldu.

    Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Yabancı vakıfların stk faaliyetlerini fonlamalarının muhtevasi önemli. İyilik, gönüllülük ve demokrasi için yapılıyorsa meşrudur. Bizim siyasi görüşümüze ters de olsa doğru olan bu. Türkiye de Yunus Emre, Maarif Vakfı ve cemaatler aracılığıyla bir çok ülkede çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, "Türkiyede medya gün geçtikçe kan kaybediyor. Yabancı bağımlılığı ve destekleri öne çıkıyorsa bunun en büyük müsebbibi ulusal medyanın çoğul ve serbest var oluşuna imkan verilmemesidir." ifadeleriyle Türkiye'ye operasyon çeken maşaları aklamaya çalıştı.

        PERDELEMEK İÇİN SABAH'I HEDEF ALDI
        Yıldırım medyanın fonlanarak tetikçilik yapmasını normalleştirme çabasına girerken Sabah Gazetesi'ni hedef aldı.

        Sabah Gazetesi'nin Çin Komünist partisi ile ilgili bir reklamın yer aldığı sayfasını paylaşan Yıldırım "BU BİR İLANDIR" yazısını görmezden gelerek, "Bu da küresel bir fonlama mı? Üstelik doğrudan bir devlet ve tek parti komünist rejimi ile oluyor. Ne demokratik, ne de devlet dışı gönüllü vakıflar... Bu fonlama mevzuu epey tartışılacak. Belki de hayırlı olur." şeklinde yaptığı paylaşımla hedef saptırarak 'Fondaş medyayı' aklamak istedi.

        NEDEN PANİK YAPTI?
        Bir dönem yazdığı kitaplarla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e de övgüler dizen Yıldırım'ın ABD tetikçilerinin ifşa olmasının ardından neden panik yaptığı merak konusu oldu.

            Yeni Şafak Yazarı Yıldırım'ın Başta Ruşen Çakır'ın Medyascope'u ve 140Journos, P24 gibi yayın organlarını aklama çabası akıllara 'Nasıl bir ilişkisi var?' sorusunu getirdi.

            KİTABINDA FETÖ'YÜ ÖVMÜŞTÜ
            Yıldırım, "Yeni Türkiye'nin Yeni Aktörleri: AK Parti ve Cemaat" adındaki bir kitabında FETÖ'nün reklamını yapmakla gündeme gelmişti. "Gülen'in kişisel yaşamı da hicretin süreklilik taşıyan ruhunu yansıtmaktadır" sözleriyle FETÖ elebaşı Gülen'in hayat çizgisini peygamber efendimizin hicretine benzetmişti. Yıldırım ayrıca FETÖ'cü haşhaşiler için 'Altın nesil' ifadelerini 15 Temmuz'daki FETÖ darbecileri için de "ışık süvarilerinin kışlaları" terimini kullanmıştı.

            Yıldırım bu kitabını birçok FETÖ'cü isim için de imzalamıştı.

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