Ergün Yıldırım’dan ABD’nin güdümündeki fondaş medyaya perdeleme! Sabah’ı hedef aldı

ABD merkezli vakıf Chrest Foundation'ın sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı.
RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U EN ÇOK FONLANAN OLDU
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni 'bağımsız medya' rolü kesen Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.
Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başladığı ve 2016'dan 2021 yılına kadar milyonlarca lira destek aldığı görüldü.
TROLLERE SAHİP ÇIKTILAR
'Bağımsız medya' rolü kesen maşaların ABD tarafından desteklenerek tetikçilik yaptırılmasının ortaya çıkmasının ardından CHP'nin önde gelen isimleri ve muhalif gazeteciler başta Ruşen Çakır olmak üzere ABD tarafından fonlanan medyaya destek çıktı.
ERGÜN YILDIRIM AKLAMA ÇABASINA GİRDİ
Amerikan vakfının parasıyla Türkiye'ye karşı operasyon çeken medyaya üstü kapalı destek çıkan bir isim de Yeni Şafak Yazarı Ergün Yıldırım oldu.
Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Yabancı vakıfların stk faaliyetlerini fonlamalarının muhtevasi önemli. İyilik, gönüllülük ve demokrasi için yapılıyorsa meşrudur. Bizim siyasi görüşümüze ters de olsa doğru olan bu. Türkiye de Yunus Emre, Maarif Vakfı ve cemaatler aracılığıyla bir çok ülkede çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.