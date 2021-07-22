Ergün Yıldırım’dan ABD’nin güdümündeki fondaş medyaya perdeleme! Sabah’ı hedef aldı

ABD merkezli vakıf Chrest Foundation'ın sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı.

RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U EN ÇOK FONLANAN OLDU

Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni 'bağımsız medya' rolü kesen Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.

Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başladığı ve 2016'dan 2021 yılına kadar milyonlarca lira destek aldığı görüldü.