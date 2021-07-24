Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vakalardaki artışa ilişkin bir açıklama yayımladı.
Bugün kayıtlara geçen yeni tip koronavirüs vaka sayısının 12. 81 olduğunu bildiren Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk" ifadelerini kullandı.
YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM
Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanı, "aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" şeklinde konuştu.