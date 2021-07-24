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    • 24.07.2021 22:24
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan artan vakalara ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vakalardaki artışa ilişkin bir açıklama yayımladı.



    Bugün kayıtlara geçen yeni tip koronavirüs vaka sayısının 12. 81 olduğunu bildiren Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk" ifadelerini kullandı.



    YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM
    Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanı, "aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" şeklinde konuştu.



        Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.



        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

        Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı.

        Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

        En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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