Dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi! Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında

Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü nedeniyle Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Dezenformasyona karşı mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Altun, "Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye'nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.
"YOL ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Açıklamalarına devam eden Altun, "Bu yoğun ve zorlu süreçte büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan İletişim Başkanlığı ailemizdeki yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye markasını güçlendirmek adına bizlere katkı sağlayan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
İşte Altun'un o paylaşımı;
Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2021
Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye'nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz. pic.twitter.com/htQ2Nyh78G