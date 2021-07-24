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    Dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi! Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında

    Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Altun, "Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye'nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi!

    Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü nedeniyle Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

    Dezenformasyona karşı mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Altun, "Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye'nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.



    "YOL ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Açıklamalarına devam eden Altun, "Bu yoğun ve zorlu süreçte büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan İletişim Başkanlığı ailemizdeki yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye markasını güçlendirmek adına bizlere katkı sağlayan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.



    İşte Altun'un o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi! Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında