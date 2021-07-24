Dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi! Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında





"YOL ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Altun, "Bu yoğun ve zorlu süreçte büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan İletişim Başkanlığı ailemizdeki yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye markasını güçlendirmek adına bizlere katkı sağlayan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.