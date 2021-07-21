Türkiye'de ve İslam aleminde coronavirüs gölgesinde bir Kurban Bayramı daha kutlandı

İslam alemi, bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etti. Bayram namazı nedeniyle camiler doldu taştı. Namazın ardından vatandaşlar, büyüklerini ziyaret etti. Yakınlarını vatan uğruna şehit verenler, şehitlikleri ziyaret etti. Durumu iyi olanlar, kurban kesti.

Fakir fukarayı sevindirdi. Bu arada kurban kesim yerlerinde istenmeyen kazalar da gerçekleşti. Yüzlerce acemi kasap, kendini kesti. Acil servisler, yaralı vatandaşları tedavi etmek için seferber edildi. Kesimden kaçan boğalar, sahiplerine zor anlar yaşatırken, görüntüler, pes dedirtti.

KASAPLARA KIYMAYIN

Bakkallar, hatta berberler bile camlarına "Kıyma çekilir" yazısı asarak müşteri çekmek istedi. Kıymanın kilosunun 2 ile 5 lira arasında çekildiği belirtildi. Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, "Herkes kasaplığa soyunuyor. Berber bile et çekiyor" diye isyan etti.

Kurbanlıklar, kesim yerlerine götürülürken, zorluk çıkardı. 200 kiloluk hayvanı, 4-5 kişi zor zaptetti.

Zeytinburnu'nda kurbanlık dana, bıçağı görünce kaçtı. Sahibinin bu görüntüsü, kameraya yansıdı.

Türkiye'nin birçok yerinde, acemi kasaplar kurban kesmek istedi. Ancak bir çoğu kendisini kesti. Hastanelerin acil servisleri onları tedavi etmek için mesai yaptı.

Samsun'da, kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı. Polis, olaydan sonra Eray ve kardeşi Necati Ö.'yü gözaltına aldı.

Vatan uğruna canını verenler, şehitliklerde dualarla anıldı. Şehitlikler, bayramın ilk günü, doldu taştı.

Birçok ilde, hayvan kesim merkezleri kuruldu. Bursa'da hijyen koşullarında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların araçları böyle görüntülendi.

Bayram Namazı nedeniyle camilerde boş yer kalmadı. Ayosafya Cami ve çevresinde de vatandaşlar namaz kıldı. Taksim Camaii'nde ilk kez Bayram Namazı kılındı.