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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Son dakika haberleri... Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, sakarlıklarıyla haber olmayı başardı. İşte yurdun dört bir tarafından kendilerini kesen acemi kasaplar haberleri...

20.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 20.07.2021 09:27
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.
Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!

Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine sahnede!