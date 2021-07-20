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Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbirlerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı. Polis, olaydan sonra Eray ve kardeşi Necati Ö.'yü gözaltına aldı. Hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapı camını kırdı. Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi.

20.07.2021 17:41 - Son Güncelleme: 20.07.2021 18:12
Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbilerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

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Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbilerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö., bayram namazından sonra kurbanlık kesmek için Sinan Y.'nin evinin önüne geldi.

Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbilerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö. ile karşılaştı.

Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbilerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbilerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı

Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö., yaralandı.