Samsun son dakika haberi: Husumetli akrabalar kurbanlık kesiminde birbirlerine silah çekti! 2 yaralı, 2 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı. Polis, olaydan sonra Eray ve kardeşi Necati Ö.'yü gözaltına aldı. Hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapı camını kırdı. Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi.
20.07.2021 17:41
- Son Güncelleme: 20.07.2021 18:12