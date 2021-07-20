"Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kaçak olarak kurban kesimi yaptılar
Kurban Bayramı'nda belediyelerin belirlediği yerler haricinde yol kenarlarında ve sokaklarda kurbanlıklarını kesenler hijyen kurallarını hiçe saydı. İstanbul'da çekilen bir fotoğraf da "günün en ironik" fotoğrafı olmaya aday. İstanbul'da vatandaşlar belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kaçak olarak kurbanlıklarını kestiler.
20.07.2021 12:36
- Son Güncelleme: 20.07.2021 12:45
İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi. Belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler ilginç görüntüler oluşturdu.